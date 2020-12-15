Навальный: Мы просто не представляем с вами того развала, который царит в ФСБ

15.12.2020, 21:44, Новости дня

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В спецслужбах РФ – Федеральной службе безопасности, Службе внешней разведки и Главном разведуправлении – царит развал, заявил 15 декабря оппозиционный российский политик Алексей Навальный в Facebook.

Пост он опубликовал на следующий день после выхода расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. Кроме того, по данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании.

“Все время, пока делалось это расследование, я постоянно думал: блин, да они так работают, что их разоблачили спецслужбы всего мира. Люди тупо регистрируются по спецадресам. И это очень доступные данные. Нужен список сотрудников спецслужб – приходи, бери. Мы с вами просто не представляем того развала, который царит в ФСБ/СВР/ГРУ. Там полная деградация”, – написал он.

По мнению Навального, сотрудники СВР и ГРУ “еще вынуждены соблюдать какие-то правила, потому что работают во враждебном окружении с риском быть арестованными”.

“В ФСБ вообще полная безалаберность. Руководство занято крышеванием банков и обнальщиков. Среднее звено отжимает бизнесы какие-то. Младшее – данными торгует. Те, кто не хочет быть причастен к коррупции, бухает”, – резюмировал он.

https://www.facebook.com/navalny/posts/3950879441597776

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.