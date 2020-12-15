Украинские ученые просят не назначать Шкарлета министром образования

15.12.2020, 21:44, Новости дня

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Украинские ученые написали открытое письмо депутатам и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвали не назначать министром образования Сергея Шкарлета. Об этом 15 декабря сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

Ученые просят “воздержаться от назначения министром образования и науки Украины лица, репутация которого в научной и образовательной общественности является крайне негативной”.

Раду призвали приложить усилия к тому, чтобы министерство возглавил человек “с безупречной научной и человеческой репутацией”.

Среди подписантов обращения, в частности, указаны академики НАН Украины, профессора, доктора и кандидаты наук.

“Назначение Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать международному сообществу о поддержке плагиата и недоброчесности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возврата к прошлому”, – говорится в сообщении.

25 июня Сергей Шкарлет стал врио министра образования и науки Украины.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет “доказательно признан плагиатором” и нарушителем норм академической добродетели.

Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

Парламентская фракция “Слуга народа” соберется на заседание 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров – Шкарлета и врио министра энергетики Украины Юрия Бойко, рассказала заместитель председателя фракции Галина Янченко.

По новому законодательству, отметила она, и.о. министра не может находиться на этой должности более месяца, после этого премьер-министр обязан вынести кандидатуру постоянного министра на рассмотрение Верховной Рады. Раньше и.о. министра от полноценного министра отличался тем, что не мог голосовать на заседании Кабмина, а теперь для исполняющих обязанности урезали целый ряд полномочий.

14 декабря ряд образовательных организаций Украины попросили президента Украины Владимира Зеленского назначить Шкарлета министром образования. Авторы обращения считают, что у Шкарлета есть значительный управленческий опыт и он понимает проблемы отрасли.

Еще в одном документе образовательные общественные организации попросили не назначать Шкарлета на эту должность на постоянной основе. По их мнению, Шкарлет не в состоянии поддержать конкретными действиями необходимые реформы.