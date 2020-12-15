 

Протест предпринимателей на Майдане. Митингующие снова установили палатки

15.12.2020, 21:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Участники протестного движения “SaveФОП” снова установили палатки на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает “РБК-Украина”. 

Это не первая попытка митингующих установить палатки. Днем полиция пыталась помешать действиям активистов, все закончилось столкновениями. Позже протестующие установили несколько палаток, но полиция их демонтировала. 

Как пишет “РБК-Украина”, после этого на Майдане оставалось две палатки. Кроме того, протестующие принесли и установили новые. В них активисты намерены остаться ночевать. 

Обстановка Майдане сейчас спокойная, пишет агентство. Большая часть силовиков покинула территорию, расходятся и протестующие. По состоянию на 19.30 там оставалось порядка 200 человек. 

Участники инициативы “SaveФОП” начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений пострадали порядка 40 правоохранителей, сообщали в полиции. 

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Футболист ереванского «Локомотива» погиб в Карабахе

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

19.10 / Лавров заявил о преодолении кризиса в отношениях с Советом Европы

30.08 / Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

09.09 / Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX

17.08 / На госканале «Беларусь 1» началась забастовка

20.10 / США и Румыния обсудили «злонамеренное влияние» России

03.08 / Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

15.12 / В Объединенной горно-химической компании заявили, что обвинения в поставках в Крым сфабрикованы

30.07 / Хетчбэк Mini One подорожал в РФ на 30 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска