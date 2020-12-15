«Фундаментальное изменение» — США исключили Судан из списка спонсоров терроризма

15.12.2020, 21:40, Новости дня

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Госдепартамент США объявил, что исключает из американского списка государств — спонсоров терроризма Судан, пишет The Washington Post. По словам издания, этот шаг устранит наибольший барьер на пути развития экономики африканской страны, так как позволит ей сотрудничать с международными финансовыми организациями.



Reuters

Соединённые Штаты официально отменили статус Судана как государства — спонсора терроризма. Таким образом американские власти устранили самый большой барьер на пути экономического развития африканской страны и предоставили ей доступ к международным кредитным учреждениям, пишет The Washington Post.

Вашингтон объявил Судан государством — спонсором терроризма в 1993 году. В том числе за его поддержку вооружённых палестинских организаций, таких как ХАМАС, и предоставление укрытия лидеру «Аль-Каиды»* Усаме бен Ладену, поясняет издание.

Менее двух лет назад массовое протестное движение привело к свержению суданского президента Омара аль-Башира. Он правил страной в течение 30 лет, и его политика часто вызывала недовольство у США и Израиля, поясняет The Washington Post.

«Сегодня мы возвращаемся в международное сообщество со всей нашей историей, цивилизацией нашего народа, величием нашей страны и энергией нашей революции», — написал в Twitter премьер-министр Судана Абдалла Хамдок. Он добавил, что решение американских властей поможет африканскому государству реформировать экономику, создать рабочие места и привлечь иностранные инвестиции.

В своём заявлении Госдепартамент США назвал исключение Судана из террористического списка «фундаментальным изменением». В ведомстве отметили, что протестное движение, способствовавшее отстранению аль-Башира от власти, сыграло определённую роль «в создании условий для этого нового курса».

По словам издания, этому шагу предшествовал «шквал переговоров» между Хартумом и администрацией Трампа, которые носили все признаки «транзакционной дипломатии». В обмен на его исключение из списка террористов переходное правительство Судана пообещало нормализовать отношения с Израилем, что является частью последних усилий администрации Трампа улучшить связи между еврейскими государствами и арабскими странами в рамках «Авраамических мирных соглашений».

Кроме того, правительство Судана согласилось выплатить $335 миллионов за теракты, в результате которых пострадали посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, а также за атаки на американский военный корабль Cole у побережья Йемена в 2000 году.

Однако сделка с пострадавшими от терактов 11 сентября 2001 года так и не была достигнута. Юристы, представляющие эту группу, отвергли соглашение между Вашингтоном и Хартумом, заявив, что жертвы этих атак заслуживают гораздо большей компенсации, обращает внимание издание.

Между тем Северная Корея, Иран и Сирия продолжают оставаться в американском списке государств — спонсоров терроризма. Это лишает их возможности получать помощь или заключать оборонные сделки с США, а также сотрудничать с кредитными учреждениями, в которых Вашингтон играет ведущую роль, в том числе со Всемирным банком и Международным валютным фондом, отмечает The Washington Post.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.