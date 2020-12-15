«Слишком много белых мужчин» — в британском музее решили исправить расовый перекос среди работ карикатуристов

15.12.2020, 21:40, Новости дня

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Лондонский музей карикатур решил сократить число работ британских художников-сатириков в своей экспозиции из-за доминирования «белых цисгендерных мужчин», пишет The Daily Telegraph. При этом директор музея подчёркивает, что такие мастера, как Генри Майо Бейтмен, Джеймс Гилрей и Уильям Хогарт, по-прежнему будут составлять основу выставки, однако движение Black Lives Matter подтолкнуло руководство пересмотреть принципы отбора произведений искусства.



Wikipedia

Музей карикатур в Лондоне готовится сократить в своей экспозиции число работ самых знаменитых британских художников-сатириков, потому что в галереях представлено слишком много «белых цисгендерных мужчин», пишет The Daily Telegraph. Кураторы музея рассказали, что в данный момент они «изучают» свою коллекцию, состоящую из более чем 6 тыс. карикатур и комиксов, чтобы избавиться от «характерных предубеждений» в пользу белых карикатуристов.

Как рассказывает издание, проверка по следам протестов Black Lives Matter призвана привлечь внимание к более «современным и этнически разнообразным» работам, чтобы потом заново отобрать экспонаты для выставки в галерее. Скорее всего, это приведёт к тому, что картины некоторых художников, например, мастера сатирических гравюр Уильяма Хогарта, будут в меньшей степени представлены на будущих экспозициях.

Тем не менее в музее подчёркивают, что не собираются убирать в запасники работы знаменитых мастеров, которые «чрезвычайно важны для истории карикатуры» и составляют «основу коллекции». «Идеи BLM открыли глаза руководству музеев на необходимость, подкреплённую желанием общества, должным образом изучить наши коллекции, — завил директор Музея карикатур Джо Салливан. — С нашей точки зрения, в нашей коллекции, как и во многих музеях, представлено слишком много работ белых цисгендерных мужчин, среди которых, конечно, важные и значимые работы таких художников, как Генри Майо Бейтмен, Джеймс Гилрей и Уильям Хогарт». Обязанностью музея, по словам его главы, является «признать характерные предубеждения», когда в результате исторически сложившейся ситуации определённая группа населения имела больший доступ к созданию и коллекционированию произведений искусства. Благодаря изучению экспонатов руководство музея надеется создать «новую политику коллекционирования», которая определит, какие работы в будущем пополнят его фонд и почему.

Британская газета напоминает, что Хогарт стал широко известен благодаря своим карикатурам на британское общество XVIII века. В своих гравюрах и картинах он сатирически высмеивал алкоголизм, проституцию и карьеризм. Эксперты утверждают, что в работах художника прослеживается тонкая критика расизма в современном ему рабовладельческом обществе благодаря включению темнокожих персонажей, пишет The Daily Telegraph.