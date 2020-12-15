Жёсткий карантин на Рождество грозит немецким магазинам волной банкротств

15.12.2020, 21:40, Новости дня

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Оборот торговли в немецких непродуктовых магазинах снизился на 18% по сравнению с 2019 годом, пишет Die Welt, ссылаясь на данные Торгового объединения ФРГ. Организация отмечает, что жёсткий карантин, который введут в Германии с 16 декабря, может иметь драматичные для непродуктовых магазинов последствия: потеря рождественского сезона рискует обернуться волной банкротств.



Reuters

Страх перед Рождеством без подарков подтолкнул многих немцев в городские центры, пишет Die Welt. Они устремились в магазины, опасаясь скорого объявления всеобщего карантина.

Несмотря на это, оборот магазинов снизился по сравнению с показателями того же периода времени в прошлом году, пишет издание. Согласно данным Торгового объединения Германии, оборот торговли в городских центрах снизился на 18%. Однако ещё на предыдущей неделе отставание от показателей 2019 года было в два раза выше: более того, в отдельных отраслях, таких как игрушки и электроника, в последние дни покупки даже превышали показатели предыдущего года.

Несмотря на это, положение в отрасли остаётся напряжённым, пишет Die Welt. По словам главы Торгового объединения Германии Стефана Гента, для большинства торговых точек в городских центрах рождественский сезон 2020 года потерян. И это пока без карантина, который вступит в силу с 16 декабря. Согласно расчётам Торгового объединения Германии, всё это приведёт к драматичным последствиям: 55% всех магазинов в городских центрах окажутся на грани банкротства. «Сначала плохие продажи в начале декабря, а теперь жёсткий карантин для всех непродуктовых магазинов. Большинство предпринимателей не переживут этого без помощи. Под угрозой находятся 250 тысяч рабочих мест», — предупреждает Стефан Гент.

Федеральное правительство и региональные власти осознают серьёзность положения и намерены поддержать предприятия, пишет Die Welt. Министр финансов Олаф Шольц анонсировал повышение финансовой помощи для бизнесов, затронутых жёстким карантином. Кроме того, для предприятий будет введён ряд прочих послаблений.

Тем не менее Торговое объединение Германии уже спрогнозировало, что этой помощи будет недостаточно, пишет издание. По мнению организации, анонсированного количества финансовой поддержки не хватит для предотвращения волны банкротств, поскольку прибыль непродуктовых магазинов за декабрь может упасть на 60%.

Одним из способов смягчения положения может стать онлайн-торговля. Как отмечает Die Welt, в период за октябрь и ноябрь оборот в онлайн-торговле в Германии вырос на 17,5% в сравнении с 2019 годом. Кроме того, Торговое объединение Германии предложило правительству разработать «умную» стратегию финансовой помощи, сфокусировав её на магазинах моды и обуви, составляющих половину всех торговых точек в городских центрах.