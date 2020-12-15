Мнение: “Налоговый майдан” в Киеве
15.12.2020, 21:08,
Разное
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Митинг предпринимателей на Майдане под крики "Ганьба!" превратился в массовое столкновение с полицией и десятками пострадавших.
Сегодня майданят против ужесточения законов угнетающих мелких предпринимателей.
Ну а чего бунтовать, "Революция гидности" победила, счастливое будущее наступило. Или нет?
Чашечки кофе в Вене уже мало? Евроассоциации недостаточно?
Хм, что же могло пойти не так?
Источник: Colonel Cassad
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