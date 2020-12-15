В Сети появились первые реальные фотографии Redmi K40

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15.12.2020, 21:02, Разное
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В Сети появились первые реальные фотографии одной из новинок бренда Redmi. K40 получит обновленный дизайн и лишится одной из главных «фишек» предшественника.
Дебютные снимки очередного устройства от Redmi дают возможность детально рассмотреть его преимущества. Примечательно, что сделаны они на вызвавший недавно ажиотаж смартфон компании Xiaomi Mi 11. K40 оснастят Snapdragon 888, самым актуальным на сегодняшний день на рынке процессором от Qualcomm. О планах выпуска такого девайса руководство марки заявило сразу же после официальной презентации однокристального чипсета.

Главным изменением во внешнем виде по сравнению с предыдущим устройством линейки K является отсутствие ставшей уже привычной конструкции селфи-камеры. Вместо выдвижного объектива Redmi K40 получил вырез в центре экрана вверху для фронтального датчика. В блоке основной камеры расположились четыре сенсора и вспышка, причем один из объективов в вертикально ориентированном блоке с закругленными углами вынесен в отдельный отсек от трех других.

Исходя из опубликованных в интернете снимков, дисплейная ЖК-панель устройства будет плоской. Кроме того, в Redmi K40 установлена емкая аккумуляторная батарея в 4,5 тысяч мА•ч. Официальный анонс аппарата может состояться до конца декабря, точная дата пока не называется. Также нет информации о каких-либо других характеристиках девайса. При этом стоит отметить, что представители компании отмечают, что в их планах не предвидится повышения стоимости своей флагманской продукции аналогичного Xiaomi.



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