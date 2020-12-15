Доктор Александр Мясников предупредил об опасности обезболивающих

15.12.2020, 21:02, Разное

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Доктор и ведущий Александр Мясников объяснил, в чем заключается опасность популярных обезболивающих. В эфире телепрограммы «О самом главном» врач рассказал, какие побочные эффекты могут появиться после их приема.

Одна из зрительниц спросила у Мясникова, можно ли использовать парацетамол, если появилась головная боль. По словам врача, многие люди принимают нестероидные препараты, подавляющие воспалительные процессы, хотя некоторым этого делать нельзя. Такие средства способны вызывать инсульты, инфаркты, гипертонию, они негативно сказываются на работе сердца. В особенности препараты анальгин и ибупрофен опасны для людей возрастом более 60 лет.

В качестве базового обезболивающего нужно использовать парацетамол. Данное средство входит в группу нестероидных препаратов. К тому же у него нет никаких побочных эффектов.