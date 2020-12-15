 

Скоро анонсируют первый смартфон с меняющей цвет задней панелью Oppo Reno5 Pro+ 5G

15.12.2020, 21:02, Разное
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Уже в ближайшее время ожидается анонс первого смартфона с задней панелью корпуса, способной менять свой цвет. Им станет Oppo Reno5 Pro+ 5G, оснащенный Snapdragon 865 и Android 11.
Согласно заявленным ранее производителем данным, представят уникальное устройство перед католическим Рождеством, 24 декабря. Первые модели линейки Reno5, базовую и Pro-версию, компания Oppo показала потенциальным покупателям на прошлой неделе. Еще до презентации Reno5 Pro+ протестировали специалисты бенчмаркинг-сервиса Geekbench. Именно во время испытания ранее появившиеся в Сети слухи об использовании в аппарате процессора Snapdragon 865 нашли подтверждение. Анализ возможностей смартфона показал также наличие в девайсе чипа оперативной памяти на 8 гигабайт и установку одиннадцатого поколения операционной системы Android 11. Одноядерные и многоядерные тесты на Geekbench 5 продемонстрировали соответственно 886 и 3036 баллов.

Дизайн гаджета выполнен в двух версиях, в продажу поступят Oppo Reno5 Pro + с корпусом черного цвета и в синем градиенте. Если в оформлении устройства используют электрохромную технологию, как предполагают техноблогеры, то задняя панель сможет менять цвет и становиться прозрачной. Это станет главной особенностью, делающей смартфон уникальным на рынке.

Кроме того, согласно данным инсайдеров, панель экрана аппарата выполнена по технологии AMOLED. При этом частота обновления изображений дисплея равна 90 Герцам. Фронтальная камера получила разрешение в 32 мегапикселя, основной блок объективов содержит четыре датчика на 2, 13, 16 и 50 мегапикселей. При этом последний – IMX766 производства Sony, дающий улучшенные возможности фото-видео-съемки. Также Oppo Reno5 Pro + получил аккумуляторную батарею вместительностью 4,5 тысяч мА•ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Данных о других характеристиках и стоимости грядущей новинки пока нет, их обнародуют во время презентации.



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