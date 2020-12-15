Мнение: Безопасная Россия, злостные неплательщики и китайская раздача денег

15.12.2020, 20:58, Разное

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1. Если не учитывать эпидемию коронавируса, можно уверенно говорить, что мы живём в самое безопасное время за всю историю России. Смертность от внешних причин сейчас рекордно низкая. Убийства, самоубийства, отравления алкоголем, несчастные случаи на транспорте – всё это выходит из моды. Коллега genby собрал соответствующую статистику в одну таблицу:

https://genby.livejournal.com/877378.html

2. Неприятные последствия ковидного кризиса:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/covid_debt/

В России число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона, поскольку россиянам во время пандемии оказалась нечем погашать займы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Чаще всего арест накладывается на автомобили и недвижимость. Больше всего злостных неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

3. Китай активно раздаёт долги бедным странам, которые иногда не могут вовремя их вернуть:

https://lenta.ru/news/2020/12/10/hvatit/

Масштабная программа зарубежного кредитования, которую в последние десять лет проводил Китай, почти полностью свернута. К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета.

В 2016 году финансирование иностранных проектов достигло максимума — 75 миллиардов долларов. В минувшем году оно сократилось до четырех миллиардов. Причиной стал пересмотр программы «Инициатива пояса и пути».

Китай перестал разбрасываться деньгами на фоне резкой критики программы как внутри страны, так и от самих должников. Как рассказал старший научный сотрудник по Китаю в британском Chatham House Ю Цзие, Пекин столкнулся с гигантским репутационным ущербом, пишет VTimes.

Его обвинили в отсутствии прозрачности условий кредитования, пренебрежении социальными и экологическими последствиями проектов, на которые выделяются деньги, а также в очевидном экспансионистском характере поддержки, то есть желании расширить сферу политического влияния. Отдельным пунктом претензий оказался тот факт, что Пекин выдавал деньги странам с нестабильным финансовым положением и низким уровнем доходов граждан.

В частности, Пакистан, один из лидеров по сумме взятых кредитов, указал, что китайские компании завышали стоимость энергетических проектов на миллиарды долларов. Другими словам, Исламабад переплачивал Китаю за строительство объектов, что существенно ухудшило условия кредита. Теперь страна добивается пересмотра своего долга. <…>

Как показало исследование, большая часть китайских кредитов, около 60 процентов, получили десять государств. Главным из них стала Венесуэла, на нее приходится порядка 12,5 процента долга. Также крупными должниками остаются Пакистан, Индонезия, Ангола, Бангладеш, Кения, Эфиопия, Россия, Казахстан и Белоруссия.

Из всех перечисленных стран надёжными заёмщиками являются только Россия и Казахстан. Возможно, китайцы таки сделают правильные выводы и сосредоточат свои усилия на развитии северной ветки «Нового шёлкового пути».