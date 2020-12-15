 

Сербия объяснила, почему покупает российский газ

15.12.2020, 20:52, Новости дня
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Сербия выбирает российский газ, потому что он самый выгодный и более дешевый, сообщил президент страны Александр Вучич.

«Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим – хотим, не проблема. Я три раза ездил к (президенту Азербайджана Ильхаму) Алиеву на разговоры, говорил, дайте нам дешевле, мы не хотим дорогой газ», – сообщил Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

«Тогда нам сказано, через газопроводы TAP и TANAP нет достаточного количества газа для Сербии. Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить», – подчеркнул президент Сербии.

Кроме того, Вучич поблагодарил Россию за укрепление обороноспособности Сербии. «В ходе продуктивных переговоров мы подтвердили стратегическую определенность двух стран на основах дружбы и взаимного уважения везде, где это возможно, улучшать наши отношения. <…> Мы будем сохранять военный нейтралитет, Сербия не будет частью военных блоков и хочет сама защищать свою территорию. В этой связи я поблагодарил Россию за укрепление обороноспособности Сербии», – цитирует ТАСС президента Сербии.

Он отметил, что в ходе переговоров с Лавровым также обсуждались «двусторонние отношения от энергетики до ВТС, экономика, строительство инфраструктурных объектов, сельское хозяйство, рост товарооборота, ситуация в мире и регионе».

Сербский лидер отметил общую роль Сербии и РФ в борьбе с фашизмом и подверг критике попытки фальсификации истории. «Мы будем общими силами противостоять этим попыткам фальсификации истории и научим своих детей тому, кто были настоящими героями», – сообщил он. Президент также поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за значительную финансовую поддержку в строительстве храма св. Саввы. «Я считаю этот храм самым красивым в мире, мы бы этого не смогли сделать без российских мастеров», – добавил он.

В свою очередь Сергей Лавров сообщил, что передал президенту Сербии приветствие от президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Москва подтверждает полную приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты с Белградом на высшем уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил народ Сербии с завершением мозаичного оформления храма св. Саввы.



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