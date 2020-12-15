Мнение: Как украинские власти поощряют погромщиков и убийц

15.12.2020, 20:52, Разное

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Украинские политики продолжают демонстрировать новые высоты ненависти к своим согражданам. На этот раз отличился бывший кандидат в президенты страны, не только устроивший показательный акт антисемитизма, но и отбившийся от сотрудников СБУ. Оно и неудивительно – ведь украинское государство такой «героизм» во многом и поощряет. Каким образом?

«Украинцы – мы сила, ж*дам – могила» – с такой установкой начал субботнее утро Андрей Рачок, экс-кандидат в президенты Украины. Повод подходящий: евреи как раз отмечали Хануку. В качестве «поздравления» политик, кандидат в президенты Украины, ветеран АТО решил перевернуть ханукию (ритуальный светильник, стоявший на одной из киевских улиц), заснял это на видео и выложил в facebook.

«Полиция жестко и мгновенно отреагировала… на какие – либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам», – оперативно похвастался глава киевской полиции Андрей Крищенко. В тот же день Рачку предъявили обвинение. И отпустили домой. Возможно и к лучшему, иначе бы у этой истории не случилось весьма знакового продолжения.

14 декабря к Рачку пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) – зачитать документ о подозрении в совершении преступления. Но не учли, с кем имеют дело. Экс-кандидат заявил, что они «служат ж*дам», а затем вытолкал их из квартиры. Наконец, уже после всего этого на вандализм очередного борца с евреями отозвалось посольство США на Украине, осудившее нападение.

Однако ответ на вопрос, что же будет с вандалом и антисемитом дальше, далеко не однозначен. И даже красноречивое покашливание американского посольства не обязательно поможет.

Награды ищут героев

По удивительному совпадению в минувшую субботу на Украине произошло ещё одно примечательное событие. Президент страны Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркова (в украинской транскрипции – Маркива).

Этот «герой» нам уже известен: в июне 2017 года Марков был арестован в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе (по приказу Маркова миномётная батарея открыла огонь по местности, на которой находились журналисты Андреа Рокелли и Андрей Миронов, оба погибли). Летом прошлого года итальянский суд приговорил Маркова к 24 годам тюрьмы.

Однако затем, после апелляции и явного вмешательства украинских властей (достаточно сказать, что забирать Маркова ездил лично глава МВД Украины, куратор Нацгвардии и серый кардинал украинской политики Арсен Аваков), приговор был пересмотрен и по сути отменён. Следившие за процессом журналисты отмечали, что защита Маркова не привела новых аргументов во время апелляции. А значит, отмена приговора явно имеет политические причины.

Ну отпустили – и отпустили. Савченко в своё время тоже отпустили. Но Зеленский зачем-то сел в ту же лужу, что и Порошенко: Савченко дали «Героя Украины», Маркову – орден «За мужество». Хотя Марков, уже находясь в заключении, фактически признал свою вину в разговоре с украинским консулом, объяснив свои действия так: «Человек приходит в саванну и гид говорит ему: не ходи туда, там лев, который может тебя съесть. Человек сам решает, идти ему туда или нет. Если же он все-таки решает идти, и лев его съедает, кто после этого потащит льва в суд?».

Угрозы как политическая программа

Снова-таки на днях, 11 декабря, стало известно о том, что на довыборы в Верховную Раду от партии Порошенко «Европейская солидарность» пойдёт активистка Маруся Зверобой. Барышня и впрямь хоть куда: «Разница между тобой [это она к Зеленскому обращалась год назад – прим. ВЗГЛЯД] и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты, с*ка, сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвётся… Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с*ка, в сортире», – писала она в facebook, пожелав также Зеленскому «у***вать в Израиль».

С такой политической программой её шансы победить на довыборах в Ивано-Франковской области достаточно высоки. А значит и уголовное расследование, которое очень вяло тянется в отношении активистки вот уже больше года, заглохнет. Мандат депутата не орден и не звание Героя, но тоже своего рода общественное признание.

Ордена нацистам, медали погромщикам

Примеры можно множить. Вот Зеленский награждает орденом украинского футболиста Романа Зозулю.

В футбол Роман играет хорошо, но хорошо он и зигует. Настолько хорошо, что награждал Зозулю ещё Порошенко – чтобы поднять ему настроение от бойкота, устроенного Зозуле фанатами «Альбасете», «Бетис» и «Райо Вальекано».

Два последних клуба попросту разорвали контракты с футболистом из-за его неонацистских взглядов. И будь он испанским, а не украинским футболистом, его карьера уже давно завершилась бы.

Не говоря уж о том, что президенты не стояли бы в очереди, чтобы повесить на него очередную медальку. «Впервые в Испании остановили игру, чтобы сказать правду. Зозуля, ты – нацист» – какой политик рискнёт даже подойти к человеку, о котором говорят и пишут такое? Только украинский.

Или вот не награждение, но публичный призыв наградить. Во время последних выборов на Украине «активисты» партии «Нацкорпус» (в любой другой стране погромщики, но это Украина) напали на автобус, в котором ехали агитаторы партии ОПЗЖ. Автобус разгромлен, агитаторы избиты ногами и битами. «…я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом», – прокомментировал ситуацию глава партии «Нацкорпус» Андрей Билецкий.

И вот на фоне этого – новый «герой». Вандал, погромщик, об сбушников чуть ли не ноги вытирает. С антисемитизмом перебарщивает чуток, а в остальном мало чем отличается в ряду прочих.

Так почему же Савченко – звезду Героя, Маркову – орден, Зверобой – депутатство, а этому – ничего? Надо бы Зеленскому и борца с ханукиями чем-то наградить.