Открытие первого магазина IKEA в Украине перенесли на 2021 год

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15.12.2020, 20:50, Новости дня
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Открытие первого магазина шведской компании IKEA в Украине перенесли на 2021 год. Об этом 15 декабря сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

“Самое ожидаемое открытие оффлайн-магазина IKEA запланировано в Blockbuster Mall уже на начало 2021 года”, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в киевском ТРЦ Lavina Mall начал работу третий пункт выдачи онлайн-заказов IKEA. Ранее пункты выдачи открылись в ТЦ “Ашан” на улице Здолбуновской и ТЦ “Метро” на Кольцевой дороге.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Компания в мае запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу приостановила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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