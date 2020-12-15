Independent – Барнье предупредил о коротком «жёстком брексите» — даже если сделка состоится

15.12.2020, 20:46, Новости дня

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В случае если переговоры по сделке по торговле и безопасности между Лондоном и Брюсселем продлятся до Рождества и продолжатся после него, Великобританию ждёт короткий период «жёсткого брексита», пишет The Independent. Как заявил главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье, парламенты сторон могут не успеть ратифицировать любое возможное соглашение до окончания переходного периода 31 декабря.



Reuters

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье предупредил, что Великобритания может оказаться в условиях «жёсткого брексита», даже если Лондону и Брюсселю удастся заключить сделку по торговле и безопасности до окончания года, пишет The Independent.

Как отмечает издание, соответствующее заявление Барнье сделал на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров, после того как в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились об их продлении после истечения крайнего срока.

«Переговоры остаются сложными, и в последние дни мы не добились значительного прогресса, несмотря на усилия Великобритании привнести энергию и идеи в этот процесс», — заявил британский источник издания, знакомый с ходом переговоров.

В понедельник вечером, всего за 17 дней до окончания переходного периода, Барнье отметил, что намерен действовать «с терпением, спокойствием и уважением до самого конца». При этом, по его словам, конец наступит тогда, когда стороны «достигнут соглашения как о честной и свободной конкуренции, так и, во-вторых, о взаимном доступе к воде и рынкам».

Главный переговорщик также предупредил об угрозе того, что парламенты ЕС и Великобритании могут не успеть ратифицировать соглашение, до того как страна покинет единый рынок и Таможенный союз в 11 часов вечера 31 декабря. Дело в том, что даже для его ратификации на «временной» основе необходимы перевод текста документа на 23 языка, согласование правовой основы и решение Европейского совета.

Ожидается, что сторонам не удастся избежать последствий «жёсткого брексита», в случае если переговоры между Лондоном и Брюсселем продлятся до Рождества и после него.

Это означает, что с 1 января на короткий период до ратификации соглашения в портах в проливе Ла-Манш воцарится хаос. Кроме того, стороны понесут экономический ущерб в связи с началом действия пошлин на экспортную и импортную торговлю по правилам Всемирной торговой организации.

В свою очередь, в британском правительстве отказались назвать какой-либо новый крайний срок для завершения переговоров, однако подтвердили, что для вступления любой сделки в силу потребуется ратификация парламента. По словам официального представителя Джонсона, премьер уверен в том, что у него будет время «сделать всё необходимое в парламенте».

В преддверии возобновления переговоров Барнье всё же призвал дать им «все шансы на успех», напомнив, что подобные всеобъемлющие соглашения никогда прежде не обсуждались «так прозрачно и в столь сжатые сроки», пишет The Independent.