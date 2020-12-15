Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн

15.12.2020, 20:44, Новости дня

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Российская социальная сеть «ВКонтакте» решила порадовать пользователей новым дизайном своего сайта. Теперь он доступен для всех, отмечают разработчики.

Компания запустила новый фирменный шрифт, который назван VK Sans. Кроме того, шапка сайта теперь выполнена в белом цвете, а не в синем, как было раньше.

Авторы обновлений отмечают, что иконки в соцсети стали более заметными. Это изменение наверняка понравится пользователям, говорят они, отмечая, что на белом фоне логотипы стали видны лучше, чем на синем. Напомним, что новый стиль оформления «ВКонтакте» протестировали с участием огромной фокус-группы, численность которой составляла 100 тысяч человек. 78% из них дали положительные оценки новому дизайну.