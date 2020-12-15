В РФ представлена мини-версия смарт-часов Amazfit GTS 2 mini

15.12.2020, 19:44, Новости дня

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Компания Huami представила в РФ мини-версию наручного гаджета Amazfit GTS 2. Как известно, на заводе данного предприятия также выпускаются фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band.

Новая модель умных часов появится на рынке РФ в самом начале будущего года, обещают разработчики. Цена также будет приемлемой – в эквиваленте не более сотни американских долларов за штуку.

Версия «mini» не очень-то отличается от «материнской» модели смарт-гаджета. Просто все немного уменьшено в размере. Здесь установлен дисплей с диагональю 1,55 дюйма, который можно настроить на режим постоянной включенности. Аккумулятор позволяет устройству работать без подзарядки до двух недель. Предусмотрен GPS-модуль и другие важные дополнения.