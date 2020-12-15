В чём прокололся Алёшка? – Личное мнение о Навальном

15.12.2020, 20:36, Разное

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Самый передовой край науки нам говорит, что если какое-либо событие возможно, оно обязательно где-нибудь да и произошло — в параллельной Вселенной, в другом измерении или времени.

Вчера ко мне обратился Алёшка Навальный. Спрашивает, что я думаю про его отравление, и записал целое видео. Впрочем, он спрашивает о том же самом и вас…

Вместе с болгарским хакерами Алёшка отследил всю цепочку своего отравления: персонально вычислил фигурантов, как они летали за ним два года, а потом отравили.

Кому лень смотреть — всё расскажу вкратце.

Навальный купил на чёрном рынке персональные данные людей, которые были вместе с ним в самолёте, проанализировал их перелёты и узнал, что за ним уже два года мотается целая группа специалистов — один врач, другой химик.

За два года сопровождающие менялись — то одни, то другие. То тасовали врачей, то химиков. Алексей уверенно доказывает, что эти ребята работают в ФСБ — в специальном отделе химзащиты, потому что один из них записан у кого-то в телефоне как «Владимир ФСБ». Уровень доказательств — Шерлок Холмс.

До этого момента очередного горе-расследования — не исключено! — что всё было правдой. Ну, могло бы быть правдой, если точнее. Лично я не вижу противоречий, и вполне вероятно и похоже на то, что группа из 8 медработников ФСБ действительно ездила за Навальным.

Однако на непонятном мне основании Алексей сделал вывод, что эти люди хотели его отравить.

С 2018 года, когда Алёшка заявил о своих президентских амбициях, работники спецслужб мечтали его убить — хотели 2 года и всё никак.

Вот в этом месте Алёшка сел в лужу.

На мой взгляд, если за тобой два с лишним года летают специалист химзащиты и врач, то это говорит о совершенно противоположном: в ФСБ опасались, что Навального могут отравить, а потому в поездках его сопровождали специалисты, способные оперативно организовать спасение.

Ну, все мы знаем, какая в регионах медицина. От аппендицита ещё спасут, но от отравления? Вряд ли. Так вот, чтобы быстро и профессионально организовать, случись что, операцию по спасению, за Алексеем и летали подготовленные спецы.

Если рассматривать видео Навального о его отравлении именно с точки зрения здравого смысла, а не больных фантазий, то к ФСБ у меня возникает вопрос: какого хрена наши спецслужбы тратят время и деньги с наших налогов, охраняя дурачка?

Нет, ну серьёзно, ребята! Летать за Навальным, чтобы спасти? Ну, спасли вы его, и что получилось? Он же вас обвиняет теперь!

«По приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт», — Навальный.

Давно утративший всякий авторитет и влияние человек вопит, как городской сумасшедший, что его хотел убить лично Путин. ФСБ же, вместо того, чтобы просто забить на человека, страдающего манией величия, охраняет его!

А вдруг с ним что? Что подумают о нас на Западе? Будем готовы его спасти в любую минуту и в любой точке необъятной страны!

По-моему, это неправильно. Страшно представить себе даже сумму, потраченную на билеты для специалистов. Их командировочные и зарплаты. Ребята могли бы заняться спасением страны от пандемии коронавируса, а не тратить время на Алексея. Спасли его, молодцы — быстро организовали лечение, а результат?

А результат тот же самый и даже хуже, что был бы и в случае, если бы не спасли. Тогда зачем это всё было нужно?

Я не понимаю? А вы?