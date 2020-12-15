Горные лыжи, воздушные шары и другое Золотое кольцо: зачем ехать в Турцию зимой

15.12.2020, 20:16, Разное

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Горнолыжный отдых: Улудаг, Карталкая, Эрджиес



Если отвлечься от побережья и взглянуть в сторону гор, Турция предложит широкий выбор вариантов лыжного отдыха. Большинство местных курортов расположены на комфортной высоте 2-3,5 км, что гарантирует стабильный снежный покров и исключает трудности акклиматизации. По склонам культовой горы Эрджиес спускаются километры трасс – от учебных до “черных”. В вечернее время одноименный курорт, как и его сосед, город Кайсери, предлагают насыщенный апре-ски с дегустацией блюд турецкой кухни и обязательной развлекательной программой. Конкуренцию им составляют курорты Улудаг и Карталкая. Улудаг – фешенебельный горнолыжный курорт, очень популярный у местных жителей. Поездку сюда лучше всего планировать заранее. Рядом с курортом расположена Бурса – сердце Османской империи, где можно погрузиться во времена султанов, совмещая катание с экскурсионной программой. Карталкая – молодой и набирающий с каждым годом популярность горнолыжный курорт. Находится он на северо-западе Турции, у подножия горного массива Кероглу, между Стамбулом и Анкарой. Современный центр катания окружен хвойными лесами и красивейшими озерами.

Улудаг ЭрджиесВоздушные шары и пещеры Каппадокии



Еще десять лет назад Каппадокия была экзотикой: к столбам худу и в национальный парк Гереме добирались единицы. Все изменил Instagram. Фото и видео десятков шаров, взмывающих в рассветное небо над каменными долинами и каньонами, привлекли в Каппадокию тысячи туристов. Впрочем, это пошло ей только на пользу, подняв локальную индустрию гостеприимства до общетурецкого уровня. В результате сегодня пещерные отели ничем не уступают культовым сетям, сохраняя при этом аутентичную атмосферу и гарантируя исключительный вид из окна.

Золотое кольцо Турции



Тем, кто за год засиделся на одном месте, Турция предлагает составные маршруты. Классический и самый полный – тур по Золотому кольцу. Это термин динамичен, но чаще всего включает многоконфессиональный Стамбул, османскую Бурсу, источники Памуккале, известняки и руины Иераполиса, Каппадокию и столицу – Анкару. Каждый новый день такого тура максимально не похож на предыдущий, и если сегодня туристы наслаждаются архитектурной эклектикой Стамбула, над которой поработало не одно поколение мастеров, то завтра – восхищаются нерукотворными террасами Памуккале. Что из этого впечатляет больше, каждый решает самостоятельно.

ПамуккалеМноголикий Стамбул



Стамбулу свойственна двойственность. Расположенный на границе Европы и Азии, он остается одновременно верным традициям и устремленным в будущее. В Стамбуле можно найти все, что угодно, если знать, что искать: природу и свободу от суеты – на Принцевых островах, историю и культуру – в Султанахмет и Эминёню, шопинг – на Гранд-базаре или Бейоглу. Но можно и просто гулять по городу, не ставя конкретной цели. В конце концов, он сам подскажет и приведет туда, куда нужно именно вам.

Стамбул