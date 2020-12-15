Мнение: Фейки года – теория и практика противодействия информационным войнам

15.12.2020, 20:14, Разное

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Завтра "Спутник" проводит телемост Москва-Ереван-Кишинев-Минск на тему информационных войн, фейков, вбросов, манипуляции сознанием и т.п. Называется "Фейки года: теория и практика противодействия информационным войнам" Я там тоже буду.

Смотреть можно тут.

Официальный анонс:

Почему важна оперативная реакция на информационные вбросы? Какова роль СМИ и технологий инфовойн в контексте событий, происходящих в странах ближнего зарубежья? На эти и другие вопросы ответят спикеры:

— профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО;

— участник информационных операций КГБ СССР за рубежом, руководитель направления журналистских расследований портала Вбросам.нет, на котором технология отражения фейков отрабатывается впервые, Анатолий ПЕТРЕНКО.

Также к участию в мероприятии приглашен аналитик Центра военно-политической журналистики, топ-блогер "Живого Журнала" ("Рупор тоталитарной пропаганды") Борис РОЖИН.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Vib

https://ru.sputnik.md/press_center/20201210/32829452/feyki-goda-teoriya-i-praktika-protivodeystviya-informatsionnym-voynam.html – цинк

Плюс интервью https://iz.ru/1100080/khariton-galitckii/pod-kopirku-eksperty-izuchili-sovremennye-metody-organizatcii-gosperevorotov Манойло на тему вопроса делигитимизации выборов как составной части современных цветных сценариев.

PS. Главный фейк года это безусловно победа Байдена на выборах президента США. Схема цветной революции в режиме инверсии – если в рамках организации цветных переоворотов за рубежом надо делегитимизировать легитимные выборы, то в США задача была обратная – легитимизировать изначально нелегитимные результаты. И пока у демократов вполне прокатывает.

На этом фоне различные вбросы про "Новичок", хим.оружие и прочий подобный шлак, это так мелочи.

PS2. На ФАН вышел мой обзор событий в Йемене с 8 по 14 декабря.

Краткое содержание – хуситы продолжают нажимать в Марибе, обстановка для хадистов ухудшается, потери и дезертирство растут. В лагере саудовской коалиции разброд и шатание, все ждут, какой будет позиция США после воцарения Байдена в Белом доме.

Более подробно, по ссылке ниже

Обзор событий в Йемене 8-14 декабря https://riafan.ru/1353627-v-khodeide-proshli-mitingi-protiv-agressii-saudovskoi-aravii-i-ssha-v-iemene