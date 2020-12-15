 

В мире нарастает конкуренция за рынки сбыта вакцин от коронавируса

15.12.2020, 20:10, Разное
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Таким образом, количество вакцин, выходящих на рынок, возрастает. Помимо первой в мире российской вакцины “Спутник V”, на сегодняшний день зарегистрированы препараты концерна концерн Pfizer (США) совместно с BioNTech (Германия), компании Moderna (США) и AstraZeneca (Британско-шведская компания).

Между тем продолжается масштабная волна публикаций против российского “Спутника”. Это настоящая кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса, заявили в Минобороны.

“Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе в вооруженных силах”, – подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Действия Запада обусловлены чистой экономикой. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 “Спутник V” 11 августа. Препарат уже запущен в массовое производство, поступил в регионы России.

Прививки с начала декабря получили около 150 тысяч жителей, а до конца года в регионы поставят 480 тысяч доз.

При этом в мире разрабатывают до 200 вакцин против коронавируса, им всем требуются рынки сбыта, так как разработчики и будущие производители получили от правительств своих стран большие кредиты. Если признать эффективность и безопасность российской вакцины, логично закупить ее, не дожидаясь завершения собственных разработок, ведь важно победить коронавирус как можно скорее и спасти граждан. Но тогда придется возвращать кредиты и попрощаться с прибылью от продажи вакцин в другие страны. Поэтому логично очернить “Спутник V”.

Любопытно, что практичные британцы из AstraZeneca не поддержали европейских коллег и сообщили, что будут исследовать возможность применения российского препарата для второй вакцинации. Их собственный препарат показал эффективность 60% при первом вакцинировании. Ученые хотят добавить “Спутник V” в качестве второй дозы препарата – технология у этих вакцин схожая.



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