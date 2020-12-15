Ученые разработали пробиотик с бактериями для эффективного похудения

15.12.2020, 20:08, Разное

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Ученые из РФ и Франции считают, что необходимо использовать для более эффетивного похудения пробиотик Hafnia alvei, в основе которого присутствуют кишечные бактерии. Их в организме людей с ожирением содержится очень мало.

Отмечается, что эта же бактерия используется в производстве мягких сыров, например, камамбера. В связи с этим уже имеются доказательства ее безопасности. В качестве пробиотика Hafnia alvei пока еще никто не использовал.

Результаты исследования говорят о том, что 1% от состава кишечной микробиоты вырабатывает белок ClpB. После трапезы этот элемент начинает воздействовать на клеточные рецепторы, происходит стимуляция секреции гормонов насыщения. Белок также способен всасываться в кровь и по ней попадать, в том числе, в головной мозг. Там активизируются нервные клетки, ответственные за чувство длительного насыщения, пишет портал «Слово и дело».

Ученые из Франции и РФ прорабатывают возможность производства полноценного препарата от ожирения, которое будет основываться на белке ClpB. Доклинические испытания проводились на мышах с лишним весом. Животные получали в сутки одну дозу бактерий. Результаты исследования показали, что их вес начал падать спустя четыре дня.

Клинические испытания с положительным результатом прошли и в Германии. Женщины и мужчины с избыточной массой тела худели в течение трех месяцев, принимая специальные капсулы. По информации портала iReactor, во время эксперименты испытуемые должны были соблюдать легкую диету.