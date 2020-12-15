Названы запретные продукты перед сном

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15.12.2020, 20:08, Разное
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Ученые из Колумбийского университета рассказали, какие продукты нельзя есть перед сном. В основном необходимо исключить из рациона еду, которая содержит множество рафинированных углеводов.
В исследовании приняли участие 50 тысяч женщин, находящиеся в периоде постменопаузы. После анализа их рациона исследователи сделали вывод, что употребление хлеба и белого риса увеличивает уровень сахара в крови. Последний, в свою очередь, может стать причиной бессонницы.

При попытке снизить уровень сахара в крови организм начинает активно вырабатывать инсулин. Параллельно с этим продуцируются гормоны кортизол и андреналин. Все это негативно отражается на сне. Рекомендуется есть овощи и фрукты, чтобы полноценно отдыхать ночью, пишет портал «РИА Новости Крым».



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