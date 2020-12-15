“Вы готовы меняться?”: Роза Сябитова растолковала мужчинам преимущества законного брака

15.12.2020, 20:08, Разное

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Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась мнением о наличии большого числа преимуществ для мужчин, вступивших в законный брак. Публикация вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

В качестве основного постулата, подтверждающего свою теорию, ведущая телепередачи “Давай поженимся” привела данные научных исследований, согласно которым мужчины, живущие с женщинами в официально оформленных брачных отношениях, живут в среднем на 7 лет дольше, чем их собратья по полу, которые предпочли судьбу холостяка. К числу явных позитивных факторов, которые дают мужской половине населения законный брак, Роза Сябитова отнесла благотворное влияние женщин на своих мужей. Оно, по мнению хозяйки аккаунта, заключается в стремлении жен избавить своих мужей от вредных привычек, заставить их вести активный и здоровый образ жизни, больше заботиться о своем здоровье, посещая врача и т.п.. При этом, как заявила телезвезда, для женщины брак тоже несет пользу, поскольку хозяйки домашнего очага, часто обижаемые супругами, в итоге учатся справляться с болью и, соответственно, становятся от этого сильнее. “Мужчины! Вам не кажется, что пора менять ваше отношение к жене, и к женщине в целом? Не вынуждайте нас отказаться от самого ценного счастья для женщины: быть вашими любимыми женами (боевыми подругами) и матерями ваших детей. Я, как вдова, мать и жительница спрашиваю вас: “Вы готовы меняться?” – такой эмоциональной тирадой завершила Сябитова свои откровения.

Публикация телеведущей вызвала массу споров среди подписчиков её микроблога, причем полярность позиций в данном случае абсолютно не определялась гендерной принадлежностью комментаторов. Так, многие фолловеры выразили солидарность с мнением хозяйки аккаунта, однако немало нашлось и поклонников обоих полов, возразивших ей. К слову, последние обратили внимание ведущей, что единственным залогом хорошего брака является взаимная любовь супругов, а вовсе не преимущества, описанные Розой Сябитовой в своем обзоре.