Мнение: 2/3 россиян — средний класс, регулирование цен за рубежом и оформление пенсий в банке

15.12.2020, 20:04, Разное

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1. Согласно опросам, почти две трети россиян считают, что у них средний достаток. То есть они вполне достойно живут и не бедствуют. Можно ли называть таких людей средним классом? Вопрос спорный, однако кто я такой, чтобы доказывать людям, будто они ошибаются по поводу их собственных финансов? В любом случае, несмотря на наши традиции «благородной» бедности и защитного пессимизма, бедными себя считает лишь треть:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/bed/

Около одного процента россиян называют себя богатыми, 64 процента считают, что они люди со средним достатком, а треть (33 процента) относят себя к бедным. Такие данные содержатся в опросе Фонда общественного мнения (ФОМ).

Россияне полагают, что они стали жить бедно в основном из-за низких зарплат (восемь процентов), роста цен и выхода не пенсию (по семь процентов).

Интересно, что политику государства в своей бедности винит лишь 1% граждан, а в развале СССР видят причину только 2%:

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14512

2. Читатель cgbpol приводит подборку сведений о регулировании цен в других странах:

https://cgbpol.livejournal.com/94659.html

В США государственный контроль цен впервые введен при Никсоне в августе 1971 и действует до сих пор. Всего правительством контролируется 5-10% цен. В основном Конгресс США регулирует цены на продукцию аграрного сектора, молоко, масло, сыр.

Франция. Роль государства сводится к прямому регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги либо к осуществлению контроля за ценами в условиях конкуренции. В настоящее время во Франции имеется около 3 тыс. государственных контролеров по ценам.

Испания. Списки товаров и услуг, подпадающих под принудительное ценообразование, регулярно публикуются в бюллетенях коммерческой информации. Это касается в основном продукции предприятий госсектора и некоторых частных компаний. Органом, осуществляющим контроль над формированием цен, является Высший совет по ценам при Министерстве экономики и финансов Испании.

Дания. Цены и тарифы в государственном секторе, масштабы которого невелики, устанавливаются парламентом, муниципальными и государственными властями. Удельный вес устанавливаемых непосредственно государством твердых или регулируемых цен составляет около 6%.

В Германии основными законодательными актами являются Положение о налоговом контроле, Закон «О налогообложении при заграничных отношениях». Контроль ценообразования осуществляется посредством различных мероприятий, по оценке правомочности установления цены.

Швеция. Наблюдение и контроль за ценами здесь ведет специальный орган — Государственное управление цен и конкуренции. Согласно закону государство имеет возможность устанавливать максимальный уровень цен для отдельных товаров, вводить порядок, при котором повышение цен допускается только после подачи предварительного уведомления об этом и обоснования размера повышения цен. Кардинальные решения по вопросам государственного регулирования цен, конкуренции и доходов принимаются только риксдагом. Государство жестко регулирует закупочные цены на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции: зерно, молоко, мясо, яйца и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.

Япония. Государство регулирует цены на рис, пшеницу (утверждает парламент), мясо и молочные продукты (Министерство земледелия, лесоводства и рыболовства). В целом регулируется 20 % потребительских цен. Законодательная база для регулирования цен включает в себя антимонопольный закон, закон о регулировании рынка продовольственных товаров, закон о стабилизации цен на продукцию животноводства. Введены ограничения на единовременное повышение цен.

Норвегия. Ценообразование в этой стране осуществляется в соответствии с Законом о контроле за ценами, прибылью и ограничением конкуренции. Государство определяет максимальные и минимальные уровни цен, производит замораживание цен, устанавливает порядок исчисления цен, скидок и наценок, максимальные уровни прибыли и другие правила в области ценообразования, а также предельные уровни цен на мясо, молоко, маргарин, химические удобрения, цемент, лекарства.

Австрия. Ценообразование происходит на основе закона о ценах, закона о картелях и антидемпингового закона. Государство регулирует около 10 % цен. Ценообразованием занимаются следующие органы: Межведомственная комиссия по ценам, Министерство финансов, Министерство экономики (имеет право регулировать цены до шести месяцев на любые товары или виды услуг).

Швейцария. В законодательном порядке регулируются цены почти на половину товарной продукции сельского хозяйства. Государственное регулирование охватывает также цены на пищевое и кормовое зерно, сахарную свеклу, рапс, молоко. Справочные цены устанавливаются на мясо. Ограниченное регулирование цен с наблюдением за ними осуществляется по текстильным товарам, одежде, игрушкам, музыкальным инструментам и некоторым другим товарам.

Австралия. Здесь нет специальной единой системы регулирования цен. Контроль за ценами (на хлеб, молоко, яйца) осуществляется в ряде штатов специальными уполномоченными организациями. Уполномоченные организации регулярно пересматривают максимальный уровень цен на данные товары. Оптовые цены не могут быть повышены без предварительного уведомления (за 21 день) Управления по наблюдению за ценами, входящего в состав национального казначейства.

Канада. В стране нет единой системы регулирования цен, но ценовую политику в той или иной мере проводят министерства, ведомства и организации. Удельный вес цен, регулируемых государством, составляет 10 %.

В Греции цены примерно на 20% наименований потребительских товаров и услуг регулируются государством на основании указа президента, которым утвержден Кодекс рыночного регулирования.

3. Важная инициатива, которая может серьёзно облегчить жизнь пенсионерам:

https://lenta.ru/news/2020/12/10/pens/

У россиян может появится возможность по-новому оформлять пенсии, например в банках. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, в уполномоченных банках также можно будет узнать о начисленных льготах и налогах, а также получить некоторые государственные и муниципальные услуги. До этого таким занимались многофункциональные центры.

Возможно, это позволит государству избавиться от так называемых «дворцов» Пенсионного фонда, которые сильно раздражают урбанистов и социалистов: урбанистов, так как эти «дворцы» являются по факту дешёвыми утилитарными постройками, портящими архитектурный облик городов, а социалистов, так как они называют «дворцом» любое здание, на котором ещё не облупилась от старости штукатурка. В зданиях «дворцов» вместо отделений ПФР можно будет открыть отделения банков: после этого претензии будут предъявлять уже к банкам, а не к государству.