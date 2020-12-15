В Петербурге дополнительно развернут 2 тыс. коек для пациентов с COVID

15.12.2020, 19:58, Новости дня

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Около 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернут до конца года в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев, призвав жителей города «беречь себя» и соблюдать санитарные правила.

Эргашев сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что власти планируют развернуть несколько корпусов госпиталя в «Ленэкспо», ввести в строй восьмой корпус, передает РИА «Новости».

Кроме того, на очереди введение в строй построенного корпуса госпиталя ветеранов войны, введение больничных мощностей в Колпино.

В данный момент доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Петербурге составляет 4%. Медицинскую помощь оказывают 22 учреждения, 11 тыс. 151 койка развернута. В отделениях реанимации находятся 702 человека, из них на аппаратах ИВЛ – 408 человек.

«Свободных реанимационных коек достаточно для оказания помощи, потому что у нас подготовлено 1 тыс. 107 реанимационных коек», – добавил Эргашев.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о готовности провести плановую вакцинацию от коронавируса, в город уже поступило 5,5 тыс. доз вакцины.

Вместе с тем в городе с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Петербурге за сутки выявлено 3765 случаев COVID.