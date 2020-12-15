Россия запретила ввоз птицы из Ирландии

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15.12.2020, 19:58, Новости дня
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Россия вводит временные ограничения на поставки птицеводческой продукции со всей территории Ирландии в связи с распространением в стране высокопатогенного гриппа птиц, сообщил Россельхознадзор.

«Согласно информации, полученной от ветеринарной службы Ирландии, на территории данной страны зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа птиц. Из-за критической, по оценке Россельхознадзора, обстановки в Евросоюзе по данному заболеванию, географической близости Ирландии к неблагополучной по высокопатогенному гриппу птиц Великобритании, в целях предотвращения возможного ввоза небезопасной продукции на территорию РФ принято решение о введении временных ограничений на импорт птицеводческой продукции, несущей риск распространения указанного заболевания, со всей территории Ирландии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россельхознадзор ожидает от компетентного ведомства Ирландии материалы о мерах по предупреждению распространения и ликвидации очага гриппа птиц.

27 ноября РФ из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. 10 декабря 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз птицеводческой продукции из французского департамента Ланды.

До этого вспышку птичьего гриппа фиксировали на юго-западе Японии. 27 ноября птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.



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