Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта

15.12.2020, 19:58, Новости дня

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

В Крыму воду из резервного водоема у горы Гасфорта начали подавать в Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. кубометров воды Чернореченского водохранилища», – сказал Развожаев в ходе заседания правительства, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в конце декабря воду из Кадыковского карьера, расположенного в Балаклаве, должны подать в Севастополь.

В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.