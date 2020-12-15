 

Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта

15.12.2020, 19:58, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

В Крыму воду из резервного водоема у горы Гасфорта начали подавать в Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. кубометров воды Чернореченского водохранилища», – сказал Развожаев в ходе заседания правительства, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в конце декабря воду из Кадыковского карьера, расположенного в Балаклаве, должны подать в Севастополь.

В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Экстренным службам ЕАО передали десятки единиц техники

21.08 / Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

26.06 / Конгрессмены США приняли законопроект о реформе полиции

25.08 / Эксперт оценил вероятность перехода власти в КНДР к сестре Ким Чен Ына

14.12 / Разумков рассказал, когда могут рассмотреть продление закона об особом статусе Донбасса

06.08 / Le Monde – французские фигуристки обвиняют более 20 тренеров в насилии и домогательствах

19.08 / Рубль вырос к доллару

30.08 / Коста-Рика попросила у МВФ кредит на преодоление последствий пандемии

29.07 / Турция собралась ужесточить меры против коронавируса

22.10 / Названо число возбужденных в Белоруссии дел из-за акций протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска