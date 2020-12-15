 

Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына

15.12.2020, 19:58, Новости дня
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Участница дуэта Anna Maria Мария Опанасюк 15 декабря на странице группы в Instagram впервые разместила семейные снимки, на которых запечатлена с трехлетним сыном Львом, мужем Вадимом и сестрой Анной.

По словам певицы, фото были сделаны во время интервью украинскому изданию “Отдохни”.

“Счастливы”, – подписала публикацию певица.

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Публикация от ANNA MARIA (@annamariaduet)

О том, что Мария Опанасюк три года назад родила сына Льва, стало известно 17 ноября 2020 года. “До этого момента мы никому этого не рассказывали и не писали об этом в соцсетях”, – заявила тогда певица.

Крестной матерью ребенка стала ее сестра Анна. По словам Марии Опанасюк, у нее не было цели скрывать рождение ребенка, но сообщать о своем материнстве на страницах группы в сети она тоже не хотела.

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк. Анна Опанасюк скрывает подробности личной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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