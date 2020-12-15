 

Бывший глава Госкосмоса Усов просит ОАСК признать противоправным решение о его увольнении

15.12.2020, 19:58, Новости дня
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Бывший глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов подал в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) заявление с жалобой на свое увольнение. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба суда.

“Среди требований иска – признать противоправным распоряжение Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2020 года, которым Усов уволен с должности председателя Государственного космического агентства Украины”, – говорится в сообщении.

Он также просит восстановить его на должности и выплатить заработную плату за период вынужденного прогула, рассказали в суде.

Кабмин Украины 16 ноября уволил Усова с должности председателя Государственного космического агентства Украины. Распоряжением №1433-р Кабмин назначил исполняющим обязанности председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Лева Михаила.

Усов возглавлял ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – “Гуттенбергз” – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило “Слідство.Інфо” со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает “Главком”, заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмыгалю и министру экономразвития Игорю Петрашко требовали уволить Усова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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