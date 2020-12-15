Россияне занимают второе место по численности среди пользователей Apple Pay

15.12.2020, 19:52, Новости дня

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Бесконтактные платежи в РФ обретают все большую популярность. Отечественные пользователи, в частности, заняли второе место по численности в платежной системе Apple Pay. Об этом официально сообщили в компании.

Больше платежей совершено только гражданами Соединенных Штатов, уточняют аналитики. При этом представители компании не называют точных чисел. По некоторым данным, системой Apple Pay в РФ пользуются от 20 до 25 миллионов человек.

Со своей стороны, агентство Loop Ventures сообщило о росте количества платежей, совершенных в этом году через Apple Pay. По предварительным данным, оно превысит на 15% прошлогодние показатели. Всего же система объединила более 500 миллионов пользователей. Из этих данных можно сделать вывод, что США ненамного обогнали Россию.