Компания Samsung делает ставку на складные смартфоны

15.12.2020, 19:52, Новости дня

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Как утверждают инсайдерские источники, крупнейший производитель электроники из Южной Кореи Samsung в будущем году порадует пользователей целым рядом складных моделей смартфонов. На гаджеты такого типа компания делает ставку как на основную наиболее доходную часть своего бизнеса, утверждают эксперты.

Как минимум, будет выпущено четыре новых модели с гибким экраном. Эти «Самсунги» отнесут к линейкам Fold и Flip. Остальные версии компания, похоже, намерена только усовершенствовать и модернизировать.

Впрочем, огромные «лапти» современных смартфонов уже всем порядком надоели. Не исключено, что в ближайшем будущем мода изменится, и покупатель снова станет ценить миниатюрные гаджеты. Самый лучший вариант, чтобы не потерять в качестве, – это представить складной смартфон.