Негордая, глупая женщина – Личное мнение
15.12.2020, 19:46,
Разное
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Злая и некрасивая женщина Ксения Бородина в очередной раз попалась на воровстве чужих текстов.
Текст, который настолько понравился Ксении, что та решила его стырить, превозносит самостоятельных женщин с развитым чувством собственного достоинства.
Разместив не свои мысли на фоне своей вусмерть уфтошопленной рожи, Бородина, видимо, хотела предстать перед подписчицами в образе гордой женщины.
Ксюш, ну, какое ты — вот лично ты — имеешь отношение к гордым женщинам? Самой-то не смешно?
«Не выкладывают свои откровенные фото в соц. сетях», говоришь?
Напомнить?
«Не размениваясь и не унижаясь»? Слушай, ты вот это серьёзно?
Не ты ли вопила на весь Эскортограм о «жёстких тусовках с изменами» твоего бездельника-мужа, пока ты беременная шарилась по Дубровке в поиске дешёвых тряпок?
Не ты ли спалила своего Zima в компании Настьки Самбурской по чехлу и экрану смартфона?
Не за это ли ты ненавидишь Самбурскую?
Не ты ли утёрлась и продолжила изображать с этим мужем счастливую семью йогуртов, как я то и предсказывала 4 года назад?
Не твой ли муж до сих пор трындит на всех углах о том, что изменять бабе — это норма, совершенно наплевав на то, как ты будешь выглядеть в глазах окружающих после таких его откровений? Не ты ли всё это глотаешь?
Ксюшенька, милая, перестать воровать плохие тексты и уж, тем более, перестать примерять на себя слова, которые не имеет к тебе ровным счётом никакого отношения.
Ты — полная противоположность гордой женщины. Достоинства в тебе, на мой взгляд, — не больше, чем в табурете, на котором сидят жопой.
Может, конечно, я и не права, но почему-то лично я тебя так вижу.
А вы считаете Бородину гордой женщиной? Почему?
Источник: Лена Миро
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