Негордая, глупая женщина – Личное мнение

15.12.2020, 19:46, Разное

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Злая и некрасивая женщина Ксения Бородина в очередной раз попалась на воровстве чужих текстов.

Текст, который настолько понравился Ксении, что та решила его стырить, превозносит самостоятельных женщин с развитым чувством собственного достоинства.

Разместив не свои мысли на фоне своей вусмерть уфтошопленной рожи, Бородина, видимо, хотела предстать перед подписчицами в образе гордой женщины.

Ксюш, ну, какое ты — вот лично ты — имеешь отношение к гордым женщинам? Самой-то не смешно?

«Не выкладывают свои откровенные фото в соц. сетях», говоришь?

Напомнить?

«Не размениваясь и не унижаясь»? Слушай, ты вот это серьёзно?

Не ты ли вопила на весь Эскортограм о «жёстких тусовках с изменами» твоего бездельника-мужа, пока ты беременная шарилась по Дубровке в поиске дешёвых тряпок?

Не ты ли спалила своего Zima в компании Настьки Самбурской по чехлу и экрану смартфона?

Не за это ли ты ненавидишь Самбурскую?

Не ты ли утёрлась и продолжила изображать с этим мужем счастливую семью йогуртов, как я то и предсказывала 4 года назад?

Не твой ли муж до сих пор трындит на всех углах о том, что изменять бабе — это норма, совершенно наплевав на то, как ты будешь выглядеть в глазах окружающих после таких его откровений? Не ты ли всё это глотаешь?

Ксюшенька, милая, перестать воровать плохие тексты и уж, тем более, перестать примерять на себя слова, которые не имеет к тебе ровным счётом никакого отношения.

Ты — полная противоположность гордой женщины. Достоинства в тебе, на мой взгляд, — не больше, чем в табурете, на котором сидят жопой.

Может, конечно, я и не права, но почему-то лично я тебя так вижу.

А вы считаете Бородину гордой женщиной? Почему?