Мнение: О параде корон

15.12.2020, 19:38, Разное

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Вы вчера не стали описывать, как корона Сокровища трансформируется в корону Спасателя и в корону Победителя, но именно это и называется “парад корон”.

Парад корон – очень важная тема, поскольку многим людям этот парад заменяет и “работу над собой” и “поиски себя” и даже “думы о главном”.

Если вы хотите понять, насколько эффективен ваш самоанализ или даже психотерапия, обратите внимание, нет ли в этом парада корон.

Во многих письмах, особенно длинных и подробных, мы наблюдаем такой парад.

И чтобы начать взаимодействовать с реальностью, необходимо остановить этот парад.

Суть парада в том, что когда человек в короне хочет что-то понять в своей ситуации, освободиться от иллюзий, нащупать суть или постичь смысл, он вынужден выглянуть из-под своей короны, но выглядывает он не в реальность, а в другую корону.

Вы, возможно, переживали такое во сне. Когда сон страшный или неприятный, вы пытаетесь проснуться, просыпаетесь, но попадаете в следующий сон. Например, вы бежали от маньяка, он почти уже вас настиг, вы с большими усилиями вынырнули из сна, и вот вы в своей кровати, с облегчением переводите дух, но дверь открывается… и к вам в спальню заглядывает все тот же маньяк, хитро вам улыбаясь. Так вы можете много раз вылезать из сна, разрывая его руками перед собой как декорацию, но каждый раз попадать в новый сон, страшней предыдущего.

Чем-то подобным является и парад корон.

Страшный сон Сокровища может прекратиться, если Сокровище поймет, что мир состоит точно из таких же людей и каждый имеет права, поэтому границы Сокровища не могут простираться куда угодно, а должны быть очень строго ограничены его скромными возможностями и его скромным местом. Как только Сокровище увидит и примет эту реальность, перестанет “защищать свои права” за пределами реальных границ, страшный сон закончится.

Но чаще всего с Сокровищем этого не происходит. Когда от землетрясения бомбит его башню-корону, оно бежит по стеклянному переходу в другую башню того же самого воздушного замка, в котором он чувствует себя царящим над всеми.

Два главных перехода мы должны рассмотреть, чтобы отличать их от снятия короны, и когда речь идет о коронах: и о наших, и о коронах людей, ситуации которых мы разбираем.

Первый стеклянный переход – к башне Спасателя.

Когда Сокровище догадывается о своем эгоцентризме и понимает, что другие люди тоже существуют и с этим надо как-то считаться, оно решает стать уважительней и даже добрей.

Это связано со страхом Сокровища перед другими людьми, с пониманием их силы. Но этот страх у Сокровища не отрефлексирован, иначе ему пришлось бы снять корону и признать то самое, магическое, “Я мал”, которое в короне признать невозможно.

Поэтому Сокровище становится добрей, просто надев поверх своей короны другую, корону Спасателя. Оно начинает жалеть других людей и помогать им с высоты своей башни.

Спасатели очень много говорят об этике, и если я стараюсь избегать моральных и этических характеристик при разборах писем, то это как раз потому, что большая часть рассуждений о добре, совершается людьми из-под корон Спасателей.

При активном росте такой короны человек воображает себя миссионером или даже самим Мессией, посланным в этот мир, чтобы его спасти.

Но без уважения нельзя не то что спасти другого человека, невозможно даже заметить его существование. Вместо людей мерещатся собственные проекции, собственные желания, обретшие плоть.

Типичное превращение из Сокровища в Спасателя, это когда Сокровище переживает шок от понимания, что оно не нравится кому-то, а потом начинает этого-то кого-то жалеть и сочувствовать ему. Равновесие короны восстановлено, Сокровищу может казаться, что оно избавилось от своего эгоцентризма, стало добрей и мягче и сострадательней. На самом деле оно забралось в более высокую башню.

Так правильный импульс – выйти из самолюбования, заметить волю других людей – превращается в новую корону: уже не просто царить, а царить и спасать.

Второй стеклянный переход – к башне Победителя.

Не важно на корону Спасателя надевается следующая корона или на корону Сокровища. Чем больше корон одновременно надето, тем дальше реальность, но сути это не меняет.

Когда Сокровище понимает, что нельзя по умолчанию царить, власть нужно завоевать, оно превращается в Победителя.

Обратите внимание, идеи им могут озвучиваться верные. Сокровище может говорить, что нельзя быть Сокровищем, надо вкладывать усилия, надо много работать, надо заслужить уважение людей и прочее, но вместо полезных вложений в дела будут множиться пыточные орудия, которыми Победитель хочет подчинить других людей.

Не произошло главного, не произошло осознания своего места, не была признана собственная малость и ограниченность, не появилось скромности, поэтому корона осталась на месте и просто дополнилась другой.

Если Сокровище по умолчанию ожидало исполнения желаний, теперь оно готово добиваться этого, заставлять людей, убеждать и вынуждать.

Действовать в границах – это значит осуществлять какую-то работу, благодаря которой границы расширяются. Иногда такие действия в границах тоже называют завоеванием территории, но это совсем другое завоевание.

“Он меня завоевал”, – может говорить Сокровище про кого-то. Но его возлюбленный либо ничего для этого не делал, либо действовал в границах, то есть делал что-то хорошее, что восхищало Сокровище. Если бы он заставлял Сокровище сдаться, эффект был бы обратный.

Но глядя на победы других, Сокровище решает стать Победителем и начинает ломиться на чужие территории, вызывая только агрессию. Оно не может увидеть разницу, ему кажется, что оно проделало работу над собой, перестало быть пассивным и стало активным, стало действовать. Однако оно забыло снять корону, поэтому его действия мимо границ, и это щипцы.

Корона создана для того, чтобы не видеть границ, чтобы считать себя хозяином всего.

И вы должны обязательно отличать, когда человек снимает корону и когда он просто надевает на эту корону следующую. Чаще всего происходит второе.

Вы можете читать чистосердечное раскаяние в том, что человек не считался с партнером, не уважал его, и вот теперь он наконец решает стать хорошим… И что же дальше? А дальше он спасает этого Бедняшу или помогает Глупыше. Он забыл снять корону, когда решил перестать быть эгоцентричным.

А дальше он может решить, что хватит смотреть на людей как на слабых, надо научиться уважать силу противника, надо относиться к отношениям как к игре или даже войне. Он скажет много фраз о границах, но окажется, что теперь это Победитель, который ломится побеждать. Он опять забыл снять корону, поэтому увидеть границы ему не суждено.

Потом он может опять решить стать добрей и вернуться в башню Спасателя. Как бы он ни бегал по этому лабиринту, он все время останется в облаках своих иллюзий, на землю не спустится, реальности не увидит.

Многие люди, читающие блог, не понимают, зачем нужно снимать короны.

Они хотят научиться верной стратегии, но не понимают, что для этого необходимо снять корону.

Вот, например, автор вчерашнего письма.

Она не видит связи между короной и своей ямой в личной жизни. Она и яму в личной жизни не видит под короной. В работе у нее яма поменьше, она там хотя бы что-то делает, хотя и там у нее корона, но меньше. А вот в личной жизни корона очень большая.

Каждый раз, когда автор в письме раскладывает шкатулочку и долго перечисляет, как его любили, ценили, ревновали, каких поклонников и ухажеров он повидал, какой он был стервой с ними, а они терпели, но и классным тоже был, а они не ценили, но потом очень жалели, в общем долго и мелочно доказывает, какой он замечательный, талантливый и достойный человек – все это говорит о том, что ВСЯ энергия этого автора в его личной жизни сливается на кормление короны, на ресурс не остается ничего.

И это точный диагноз трех связанных проблем. 1. Дыра в ресурсе 2. Рост дыры 3. Слив в дыру других ресурсов.

Ни о какой стратегии не надо мечтать в таком состоянии.

Нужно срочно, очень срочно приходить в адекват.

Нужно осознать или поверить, что вы действительно все письмо расписывали исключительно содержимое шкатулочки, что это все мусор, и не только потому что преувеличено и искажено короной, но даже если бы что-то оказалось правдой, это настолько жалкое все и несущественное, что перечислять это в письме в рубрику – показатель очень плохого состояния. Вам кажется, что это важно, что вы описываете свой портрет, но не можете отличить важное от шкатулочки. Это значит, что ваша самооценка очень сильно смещена или даже поломана.

И какую ситуацию вы получаете в результате?

Вы неадекватны и уязвимы. У вас отключена эмпатия, вы действуете и общаетесь невпопад, путаясь в своих проекциях и иллюзиях. Вы не можете растолковать речь, обращенную к вам. Вы не можете среагировать так, чтобы это был ход в вашу пользу, все время ходите против себя и бьете в свои ворота. Вы растеряны, раскачены, неустойчивы, зажаты, перекошены, перекручены, все время тупите, спотыкаетесь, мечетесь, позоритесь. Внешне вы выглядите плохо, при любых внешних данных, но и данные ваши ухудшаются. И при этом вы внушаемы, уязвимы, залипаете на все, не можете собой владеть, и не требуется труда, чтобы размазать вас о стенку, если кому-то вдруг захочется.

Представьте себе, насколько плохое у вас состояние, когда вы в короне и занимаетесь ее откормкой.

Вы намного уязвимей, чем страус, сунувший голову в песок и выставивший зад.

Вот почему мы в блоге уделяем столько внимания шкатулочкам и там много возимся с коронами.

Это не просто важно, это задача номер один.

Но авторы писем, разложив перед комментаторами свою шкатулку, не ожидают насмешек. Им кажется, что их хлам должны рассматривать с интересом. Им хочется, чтобы у них учились, чтобы их ставили в пример. В крайнем случае, чтобы критиковали самую малость, подтверждая, что все остальное у них так, как они пишут. И если они читают насмешки, корону Сокровища бомбит и начинается парад корон. Победитель рвется воевать и доказывать скалкой, что он лучший. Потом приходит Спасатель и начинает всех жалеть и сочувствовать завистникам. Потом опять Сокровище принимается жалобно перебирать ту же самую шкатулку и доказывать, что каждая мусоринка в ней имеет ценность. Потом на смену слезам Сокровища опять приходит яростный Победитель машет своей скалкой, а благостный Спасатель раздает всем убогим колпачки.

Так поступила автор вот этого письма, которое вы разбирали без меня, написала вдогонку письмо с парадом своих корон.

И вчерашняя автор письмо вдогонку написала. Я его вам даже покажу, чтобы вы этот парад разобрали.

И, друзья-читатели, не нужно мне писать, если вы не готовы к разбору. Есть много блогеров, которые рады оказывать психологическую поддержку вашим коронам, всем трем. Пишите мне только в том случае, если вам действительно надоела и корона, и шкатулка. А еще лучше, если вы, в процессе написания своего письма уже постараетесь убрать всю шкатулку, отфильтровать ее и выбросить из письма, писать только по делу, не доказывать, что вы очень ОК, не приводить аргументов в пользу этого, но и не жаловаться на себя, вообще оставить самоописания за кадром. Описывайте свою ОЗ, если это важно, так, как вы бы описали ОЗ соседа, коротко и непредвзято. Попробуйте при написании письма поместить фокус на проблему и на партнера, если пишете о нем, попробуйте снять или хотя бы спрятать свою корону и не раскладывать в письме всю свою шкатулочку, и баги свои попытайтесь убрать. До конца убрать у вас все равно не получится, если вы не нерыбы. Но получится для вас много ценного.

Во-первых, вы сможете на практике отследить свою шкатулку, короны и баги. Или попытаетесь отследить, что уже не мало.

Во-вторых, в процессе написания письма вы скорее всего увидите решение своей проблемы и в письме может вообще пропасть надобность.

Во-третьих, если вы все-таки отправите письмо с минимумом багов, вы получите меньше негативных комментариев от всех нас и больше конструктивных рекомендаций от меня. Я рада рассказывать вам о стратегиях, я готова писать об этом с утра до ночи, но для этого вы должны представлять из себя не лужу в короне, а того, кто может действовать стратегически.

Будь моя воля, я бы вела блог о рыбалке для нерыб, но пока не могу себе этого позволить.

Поэтому продолжим дальше обижать короны рапанов, друзья.

Вот вам то самое письмо вдогонку. После писем вдогонку я всегда блокирую аккаунты, имейте в виду те, кто не в силах удержать решето.

arty_ka

“Дорогая эволюция. Спасибо ещё раз за Ваше «творчество». Сначала я расстроилась от прочитанных комментариев. А теперь зато я поняла, что на самом деле этот блог. Все для хайпа. Наемные злые бабы. Переворачивается все полностью. Что куча багов у меня-это понятно. И щипцы и не умею общаться. Я это осознаю. Но большая часть просто злые бабы. Что мужчинам было пофиг неправда 100%. И ревность была и психи и что только не было. А написала терпел. Всмысле продолжал отношения. И потом пытался после первого мужа сойтись. Это факт. А не верят Ваши бабы, потому что для них это непонятно, как так)) Их бы не терпел никто)) И первый муж тоже. Долго пытался помириться и приходил, пытался забрать, когда я на свидании была с мажором. И МАЖОР, он потому, что денег много и окружение такое. Но от дяди. Не сам заработал. А описали, что не вижу что не сам. Само слово мажор обозначает именно это. Что живу не посредствам- тоже хрень полная. Я за наличные купила X1 сама за этот год. Без кредитов. И вкладываю в квартиру накопленные. И обеспечиваю родителей полностью. Плачу прям зарплату. А снимать в Москве удобнее. Близко к моим всем объектам. Почему бы не снимать, если могу. (Если б не по средствам, то наверное бы выгнали? Или жила в притык, а не покупала машину и недвижимость). А не для того, чтобы приблизиться к кому-то. Да я за 20 млн не могу купить сегодня квартиру. Но за 7, вложив половину могу. Что написала «зарабатываю талантом» имелось ввиду, что я ремесленник, хоть и есть помощники. А не бизнеследи. А не то что Р не талантлив. Бред полный. Что мозг у этих куриц. Что с ребёнком одна работала. Он не 10 летним же родился (ему сейчас 8, а переехали когда 4 было как бэ). И написала, что часто болел, в садик не ходил. А муж и правда веселился и гулял. Может и без канав. Но тем не менее. Что он счастлив в браке новом. Я только рада, если так. Только ходит что-то заказы спрашивает у меня. И сидит здесь целыми днями у нас. Сейчас в частности. И предлагал сойтись не раз. И сообщение написал он. Мужик медийный только по телефону разговаривал, не спрашивал когда хожу, не ходил в тоже время и не приставал с уроками. И сейчас не написал. Только рядом разговаривал)) конечно. А я себе его во флирт записала. А не так медийна. Потому что аккаунт раскрученный до нескольких сотен подписчиков. Некоторая известность есть. Но это не тв-каналы. Хотя и в телепроекте учавствовала. И рубрику в журнале вела. Хоть и когда-то пришлось больше 10 лет назад поработать за небольшую зарплату. Это же значит, что вообше нет заказов и нет таланта. У меня есть лист ожидания. Не все могу взять. Потому что это работа мозгами. Поэтому разный доход. Но он не маленький для девушки 4 года назад, приехавшей в Москву. И у меня с серидины комментариев расстройство на смех сменилось. Когда дошло, как все выворачивается. Насчёт Р я только согласна. Что он равнодушный мужик. И что я щипцы достаю. И залипла на нем. Но от него был интерес. Я сама его никуда не приглашала. На свидания всегда приглашал он. Просто тухло очень. И было их не одно, а 3. Пусть не 30, но все же перевернули. Первый год в разводе. И замуж не вышла ещё конечно. Но и общение есть. И онлайн, конечно, тоже. Это в наше время нормально. А времени действительно нет. Ну пусть кажется, что не так. Просто так же деньги сыпятся. Все подписчицы и машины сами покупают, и квартиры (пусть за мкадом) и снимают трёшки в центре и офис и сотрудников имеют. Конечно ноль достижений для них мои достижения. А БМ за год жениться на бабе с 2 квартирами родительскими, хуй пристроить и жопу, так как сам не может заработать на съем даже. А я не принимала. И это правда. А теперь бегает работу просить у бывшей жены и письма пишет и пристает на дне рождения сына. Это все великие достижения очень большая ОЗ)) А ещё мама его звонит и пытается со мной дружить. Жалеет, что не помирила вовремя. Считает что она всесильна. Но не жалею, что написала. Вам, понятно, что пофиг. Теперь просто меньше буду верить во всю эту фигню. А то читаю пол года. Может не читала бы и меньше думала, что веду с Р себя не правильно и расслабилась. Косяков в характере много. И красавицей я себя не считаю. Наоборот дофига комплексов. Они и мешают. Была бы уверенная не отменяла бы свидания. И Пашу я как конь. Даже когда болею. Ни дисконта, ни больничных не было. Ну пусть буду выскочкой, оправдашкой и кем угодно. Но все что есть я не насосала. Хотя Вы то это восхваляете. Теперь понятно в чем проблема моя. Надо ж быть Золушкой и «Хищницей». И уметь на бабки мужиков раскручивать. Ну не умею. Пусть будут крошки. Пойду дальше их «выбивать» и свои копейки на своей мизернооплачиваемой работе заработать)) Как Хорошо, что Вы есть!”