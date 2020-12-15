Мнение: О ликвидации последствий наводнения в КНДР

15.12.2020, 19:24, Разное

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Северо-корейские СМИ о ликвидации последствий масштабного наводнения. Если помните, был большой репортаж, где Ким Чен Ын бродил https://colonelcassad.livejournal.com/6163286.html по стройке в футболке и осматривал ход строительства новых коттеджей.

В начале декабря работы закончились и власти КНДР отчитались, что указания Ким Чен Ына выполнены и все пострадавшие получили новые красивые дома, лучше прежних, уничтоженных наводненением.

В СМИ это подано с традиционным и по своему милым северо-корейским пафосом,

КНДР ЛИКВИДИРОВАЛА ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЙ 2020, ВСЕ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ДОМА

Пхеньян, 11 декабря. /ЦТАК/— В нашей стране ликвидированы последствия жестоких стихийных бедствий 2020 года и построены элегантные жилые дома, которые заселили жители пострадавших районов.

В социалистических феерических селах, построенных одно за другим на пострадавших от разгула природы землях, включая зоны вдоль демаркационной линии, онсонскую местность – северную оконечность страны, деревни и рыбацкие поселки восточного и западного районов, горное ущелье комдокской местности, раздается смех счастья.

Не только жители, бесплатно получившие новые невиданные жилые дома, но и все люди, увидевшие поразительное изменение пострадавших от разрушительных больших стихийных бедствий земель, выражают благодарность партии-матери, которая отдает приоритет интересам народа и проявляет всякую любовь к нему.

Они всеми фибрами души еще раз чувствуют мощь нашего единодушия и сплоченности, сотворившую невообразимые чудеса за несколько месяцев, гордость за социалистический строй нашей страны, служащий интересам народных масс. И уверяются в будущем Родины, которая под руководством ТПК изменится еще ослепительнее.

https://vk.com/wall-156278021_13838?z=photo-156278021_457242484%2Falbum-156278021_00%2Frev – цинк

Автор заметки явно творческая личность с любовью к восторженным прилагательным.