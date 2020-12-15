 

Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки

15.12.2020, 19:20, Разное
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На прошлой неделе глава республики предложил отдать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционным органом. Как отметил Александр Лукашенко, делегаты будут представлять интересы народа.

Инициативу президента прокомментировал оппозиционер Владимир Гончарик. Он напомнил, что в стране есть Национальное собрание (парламент) – высший представительный законодательный орган.

По закону депутатов собрания избирают граждане, а, значит, они представляют волю простых людей. “А создавать новый орган и говорить, что он укрепит в стране демократию, – смешно”, – выразил мнение оппозиционер.

Если Лукашенко захочет отдать Всебелорусскому народному собрания полномочия по внесению поправок в Конституцию, то его соотечественники этого не примут. “Люди не дураки”, – подчеркнул Гончарик.

По словам политика, Россия должна быть разочарована предложением Лукашенко. Дело в том, что Москва дала президенту время на уход из власти: сначала в республике пройдет реформа, а затем – честные выборы.

“Александр Лукашенко не хочет идти по такому пути”, – заявил эксперт.

Напомним, что в Белоруссии не утихают акции протеста. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они обвиняют Александра Лукашенко в фальсификации итогов президентского голосования.



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