 

Месяц праздничных фото: российские звезды показали свои елки

15.12.2020, 19:20, Разное
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Тренер Татьяна Тарасова воссоздала ту самую елку из детства: обилие цветов, игрушки самых разных размеров. На ее праздничном дереве есть и коньки, и шарики от “Первого канала”, и колокольчики, и ангелы. “Мы уже нарядили елку. Сегодня будем смотреть очередной выпуск “Ледникового периода”. Будем болеть за наших девочек и мальчиков на Кубке России. Не пропустите!” – написала Татьяна Анатольевна в минувшие выходные.

Похожая елка получилась и у Ольги Орловой. Однако у певицы преобладают золотистые тона. Широкие ленты, веточки, большие медведи, перья – елка звезды выглядит празднично и душевно.

Известно, что в прошлом году праздник у Ксении Бородиной прошел с размахом. Что будет в эту праздничную ночь пока непонятно, но елка выглядит многообещающе.

Недавно Елена Ксенофонтова рассказала, что много лет сама делает игрушки и продает уже готовые, искусно украшенные елки. Ее творения пока мало кто видел, но праздничный символ у актрисы дома украшен с большим вкусом.

Также свои елки уже показали Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова, Владимир Яглыч и некоторые другие звезды отечественного шоу-бизнеса.



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