Макфол дал прогноз о политике Байдена в отношении России

15.12.2020, 19:18, Новости дня

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Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти в Соединенных Штатах демократа Джо Байдена.

«Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. (…) Байден будет больше говорить о демократии и правах человека в России, но и во многих странах, не только России. Президент Трамп этого не делал», – сообщил Макфол в интервью «Интерфаксу».

Он также выразил уверенность в том, что избранный президент США и его команда станут предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами. «Например, с Молдавией, Украиной, Грузией. Они будут гораздо более вовлечены, потому что у команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах», – отметил он.

При этом экс-посол считает, что при администрации Байдена есть шанс установить более стабильные отношения между Россией и США. Нестабильность при Трампе, считает он, создавалась из-за противоречий внутри команды действующего президента США. «У президента Трампа было одно мнение, а у его администрации – другое», – объяснил он, выразив уверенность, что при Байдене такого не будет.

Кроме того, при администрации Байдена, считает Макфол, «произойдет оживление по вопросу контроля над вооружениями».

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.