Британские ученые заявили о пользе простуды в борьбе с COVID-19

15.12.2020, 19:16, Разное

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Ученые из Великобритании, которые представляют Институт Фрэнсиса Крика и Университетский колледж Лондона, заявили, что болеть простудой этой зимой полезно. Организм может выработать антитела, которые защитят человека от опасного вируса COVID-19.

Учитывая, что в холодное время года иммунитет многих людей ослаблен, заболеть простудой не представляет никакого труда. Обычно она вызвана вирусами, но не такими серьезными, как COVID-19. В результате, возникает иммунный ответ, а антитела защитят организм от опасной инфекции.

По словам британских исследователей, у многих людей, а в особенности у детей, в крови были выявлены антитела к вирусу SARS-CoV-2. Парадокс заключается в том, что они никогда не болели коронавирусом. Исследователи предполагают, что такой результат возник из-за действия на организм других коронавирусов, которые вызывают простуду. При этом, они имеют структуру, которая аналогична COVID-19.

Как отметил ведущий автор данного исследования Кевин Ниг, пока исследователи не нашли доказательства того, что такие антитела способны предотвратить распространение или заражение новым коронавирусом. По словам экспертов Университета Джона Хопкинса, в мире сейчас больше всего больных COVID-19 в Индии, Франции, США и Бразилии.