Ученые идентифицировали новый вид динозавров с шипами на плечах

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15.12.2020, 19:16, Разное
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Немецкие ученые, которые работают в Карлсруэ в Государственном музее естественной истории, идентифицировали новый вид динозавров, отличающийся шипами на плечах и меховой гривой. Эту находку удалось сделать на территории Бразилии во время исследования плит известняка.
По словам экспертов, которыми руководил Дино Фрей, этот динозавр жил в Меловый период, примерно 110 миллионов лет назад. Ученые после того, как сделали рентген, используя высокое разрешение пластин, увидели туловище неизвестного ранее динозавра, длина которого составляла около 50 сантиметров. Особенностью этого вида были два шипа, торчащие из каждого плеча древнего животного. Стержневидные жесткие структуры были из кератина – белка, из которого сделаны волосы и ногти человека. Длина шипов была примерно 15 сантиметров. Также внимание исследователей из Германии привлекла меховая длинная грива на спине динозавра.

Дино Фрей считает, что шипы на плечах динозавров были предназначены для того, чтобы устрашать соперников или наоборот, привлекать потенциальных партнеров.



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