Ученые обнаружили 3300-летний череп бабуина из “Земли богов”

15.12.2020, 19:16, Разное

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Ученые из Дартмутского колледжа обнаружили череп 3300-летнего гамадрийского бабуина в архиве Британского музея. Останки животного могут помочь исследователям разгадать тайну земли Пунт или “Земли богов”, как ее называли древние египтяне.

В древнем Египте люди верили, что существует волшебная далекая страна, где путешественники могли добыть такие ценные вещи как: ладан, мирра, золото, слоновая кость. Археологи считают, что 3300-летний череп бабуина, найденный в XIX веке археологами в городе Фивы, может оказаться первым сокровищем, прибывшим из легендарной страны.

Впервые египтяне начали отправлять свои экспедиции в Пунт около 4500 лет назад. Согласно оставленным иероглифическим записям, в “Землю богов” они отправлялись за ладаном, смолой, золотом, металлами, рабами, шкурами экзотических животных, миррой, которая использовалась для религиозных ритуалов. Ученые пока не смогли обнаружить убедительных доказательств тому, что все эти предметы привозились именно из Пунта.



Египтяне почитали гамадрийских павианов как воплощение Тота, бога мудрости, а также связывали приматов с Амуном-Ра, великим богом Солнца. Но приматы не являются коренными жителями Египта. Приматолог Натаниэль Домини вместе с коллегами изучили и проанализировали химические изотопы в зубной эмали бабуина в поисках ключей к месту рождения животного. Как выяснилось, почва и вода в регионе имеют различное соотношение изотопов стронция. Эта сигнатура фиксируется в зубной эмали в первые годы жизни примата и не меняется, даже если животное позже меняет место обитания.

Соотношение стронция в зубной эмали подтвердило: бабуин родился не в Египте. Вместо этого анализ соотношения стронция у 31 современного павиана со всей Восточной Африки и Аравийского полуострова предполагает, что животное родилось в районе, простирающемся через территорию современных Эритреи, Эфиопии и Северо-Запада Сомали. Именно там, по мнению большинства археологов, располагался Пунт, и это означает, что древний является первым известным сокровищем Пунтов, пишет Science.



Как считает археолог из Бостонского университета Кэтрин Бард, порты “Земли богов” находились в Эритрее или в 200 километрах от побережья восточного Судана. Она вместе с коллегой Роддольфо Фаттовичем 10 лет назад обнаружила место Мерса-Вади Гавасиси на побережье Красного моря и выявила там каменную 2800-летнюю надпись, документирующую путешествие в Пунт. Были также найдены фрагменты керамики, которые могли быть получены в Пунте, поскольку имели характерные для Судано-Эритрейской низменности особенности. Что касается новой находки, то она является значительным достижением, важным для понимания таинственной древней земли, шагом вперед в исследованиях, отметил Пирс Пол Кризман из американского Центра восточных исследований.