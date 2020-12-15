 

Социальная изоляция увеличивает риск падений у пожилых людей – исследование

15.12.2020, 19:14, Разное
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Опасность падений

Падения – серьезная опасность для здоровья пожилых людей. Хотя бы раз в году падают около 30-40% из них. Не менее трети таких падений приводят к травмам – от небольших повреждений мягких тканей до переломов и сотрясений мозга. Падения негативно сказываются на физическом и психическом здоровье, это самый важный фактор смерти от случайных причин.

Известны многие причины увеличения риска падений в пожилом возрасте: преимущественно связанные со здоровьем (ухудшение зрения, ограничение подвижности) и окружающей средой (скользкий пол, неудобная обувь). Меньше ученые знают о социальных факторах, включая одиночество и изоляцию.

Авторы нового исследования рассматривали одиночество и социальную изоляцию как разные феномены. Изоляция характеризуется объективно малым количеством социальных связей и редким участием в общественных мероприятиях. Одиночество – ощущение изоляции, субъективный показатель.

Изоляция увеличивает риск, одиночество – нет

Британские ученые проанализировали данные о четырех тысячах человек в возрасте старше 60 лет, которые принимали участие в длительном исследовании старения. Все участники регулярно заполняли анкеты, которые давали подробную информацию о степени их социальной изолированности и одиночества. За время исследования участников госпитализировали в связи с падениями более девяти тысяч раз.

Исследование показало, что люди, жившие самостоятельно, падали на 18% чаще, чем те, кто жил с кем-то. У респондентов, чьи показатели по шкале социальной изолированности были самыми высокими, риск падений был на 24% выше, чем у тех, чьи показатели были самыми низкими. В то же время, чувство одиночество никак не влияло на риск падений.

Риск падений, которые приводят к госпитализации, был связан с социальной изоляцией еще сильнее. Он увеличивался на 23% у живущих самостоятельно пожилых людей, а у наиболее изолированных – на 36%.

Ученые указывают, что в исследовании были использованы данные, собранные до пандемии COVID-19. Они считают, что результаты исследования сейчас стали особенно актуальными в связи с периодическим введением локдаунов и требованием социальной изоляции. По мнению авторов, новые исследования должны показать, как влияет на падения пожилых людей текущая пандемия.

Авторы исследования призывают людей поддерживать контакт с пожилыми родственниками и помогать им.  



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