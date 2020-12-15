Российским интернет-пользователям для профилактики коронавируса предложили прифотошопить маски на фотографии в соцсетях

15.12.2020, 19:07, Разное

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Эксперты Минздрава предложили всем гражданам России, имеющим аккаунты в соцсетях, разместить на фотографиях в профилях медицинские маски в области лица.

В первую очередь это рекомендуют сделать пользователям «Одноклассников», а затем и всех остальных социальных сетей.

– Это для нашего народа совершенно не в новинку. Многие годы молодые мамочки закрывают лица новорожденных стикерами в виде эмодзи, что согласно исследованиям РАЕН, надежно защищает молодых россиян от сглаза и порчи, а также от ряда других заболеваний, передающихся сетевым путем. В борьбе с короновирусом все средства хороши, поэтому мы считаем выполнение данной процедуры обязательным для всех граждан без исключения. В качестве дополнительных профилактических мер наши эксперты рекомендуют прилепить несколько листьев подорожника на роутер или любую другую точку доступа к интернету, — заявил руководитель направления сетевой медицины Минздрава Василий Мраков.

Мера, по мнению чиновников, поможет предотвратить лавинообразное развитие пандемии короновируса в сети Интернет. Помимо данного приказа, федеральным ведомством разрабатывается ряд дополнительных мер, которые пока держатся в секрете.