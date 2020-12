France Football назвал лучшую футбольную команду всех времен

15.12.2020, 19:06, Новости дня

Авторитетный французский журнал France Football назвал символическую сборную за всю историю мирового футбола.

11 лучших футболистов выбирали 140 журналистов путем голосования. Команда сформирована по схеме 1-3-4-3.

На воротах Dream Team – единственный обладатель “Золотого мяча” среди голкиперов, экс-игрок сборной СССР Лев Яшин.

В тройку защитников лучшей команды мира всех времен вошли многолетний капитан “Милана” и сборной Италии Паоло Мальдини, легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр и двукратный чемпион мира в составе Бразилии Кафу.

Лучшими атакующими полузащитниками журналисты выбрали извечных соперников за звание лучшего футболиста ХХ века бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадону.

Лучшими хавбеками оборонительного плана стали бывший игрок “Барселоны” и сборной Испании Хави и многолетний капитан “Баварии” Лотар Маттеус.

Трио форвардов прогнозируемое – многократные обладатели “Золотого мяча”, капитан “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Португалии, игрок “Ювентуса” Криштиану Роналду. Компанию им в центре атаки составил бразильский “зубастик” Роналдо.

Фото: France Football / Twitter

France Football – авторитетный спортивный журнал. Ежегодно он вручает “Золотой мяч” лучшему игроку сезона в Европе.

В 2020 впервые в истории церемонию отменили. По мнению организаторов, справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса невозможно.