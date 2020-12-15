Рада приняла госбюджет на 2021 год

15.12.2020, 19:06, Новости дня

✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №4000 о госбюджете Украины на 2021 год, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Во втором чтении законопроект поддержали 290 нардепов, в целом с технико-юридическими правками – 289.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, сказал, что параметры бюджета совпадают с оценками Международного валютного фонда.

Марченко рассказал, что при подготовке проекта бюджета ко второму чтению дефицит госбюджета сократили с 6% до 5,5% – до 246,6 млрд грн. Доходная часть госбюджета – 1 трлн 92 млн грн, сообщил министр. “Это реальные средства, которые государство планирует получить, не повышая налоги не увеличивая давление на бизнес”, – заявил он.

Расходы установлены на уровне 1 трлн 347 млн грн, сообщил министр. По мнению Марченко, суммы “достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей нашего государства”.

Нардепы от оппозиционных партий раскритиковали проект. Народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк назвал его “космическим”.

“Потому что в нем есть “черная дыра” в 240 млрд грн дефицита. Это те деньги, которые мы с вами будем отдавать за счет налогов, не выплаченных пенсий и невыполненных инфраструктурных проектов”, – заявил он.

Этот бюджет нельзя назвать бюджетом медицины, образования или поддержки бизнеса, считает он.

“Единственное название, которое подходит к нему – бюджет возможностей для Офиса президента. Потому что в отличие от образования, медицины и других вещей, Офис президента не списал с себя ни гривны, хотя и обещал. Очень символично, что у ОПУ поставили карусель – ка намек для украинцев, что в следующего году им придется крутиться. Как сейчас – правительству с поиском голосов за этот бюджет”, – сказал Железняк.

Во время голосования за законопроект в целом ни одного голоса не отдали представители фракций “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность” и “Голос”.

225 голосов отдали нардепы от “Слуги народа”, 21 – группа “За майбутнє”, 20 – группа “Довіра”, еще 12 – “Батьківщина” и 11 – внефракционные нардепы.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Вечером 14 декабря профильный комитет поддержал законопроект о государственном бюджете на 2021 год и об изменениях в Бюджетный кодекс. Изменения в Бюджетный кодекс Рада приняла на сегодняшнем заседании 311 голосами.