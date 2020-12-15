 

Мнение: Гафт ушёл, но роли его живут! Любимому актеру посвящается!

15.12.2020, 18:35, Разное
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Вышел, товарищи, ролик про Валентина Гафта. Добро пожаловать к просмотру. И предупреждаю сразу тупых дебилов – хоть с ВНА, хоть местных – бан за любую пошлую шутку. Без объяснений – сразу, как увижу. Мудакам здесь не место.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hNS4MXnlgBA

Берегите себя и близких.

Источник: Вместе победим!



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