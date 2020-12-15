Мнение: Гафт ушёл, но роли его живут! Любимому актеру посвящается!
15.12.2020, 18:35,
Разное
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Вышел, товарищи, ролик про Валентина Гафта. Добро пожаловать к просмотру. И предупреждаю сразу тупых дебилов – хоть с ВНА, хоть местных – бан за любую пошлую шутку. Без объяснений – сразу, как увижу. Мудакам здесь не место.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hNS4MXnlgBA
Берегите себя и близких.
Источник: Вместе победим!
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