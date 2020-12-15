От масок с коноплей до косметики от визажиста Сары Джессики Паркер: бьюти-дайджест недели

15.12.2020, 18:32, Разное

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Maison Francis Kurkdjian

Франсис Кюркджян сделал рождественский подарок поклонникам бренда, пополнив линию Oud Satin двумя продуктами – маслом для тела и дымкой для волос. Парфюмерная композиция дымки с восточным характером соединяет в себе насыщенные древесные аккорды, ноты розы, фиалки и ванили. Масло для тела сочетает в себе три вида масла, отобранные по их природным преимуществам, – аргановое, сладкое миндальное и абрикосовое.

Molecule

Проект парфюмерии и косметики Molecule празднует юбилей – 10 лет. В честь своего дня рождения именинник делает подарки не себе, а покупателям: вплоть до 17 декабря во всех бутиках и в интернет-магазине действуют скидки 25% на весь ассортимент, а также назначены дни брендов, в которые будут действовать дополнительные скидки и акции.

Laura Mercier

Shiseido Group запустили в России марку Laura Mercier, созданную в 1996 году всемирно известным визажистом Лорой Мерсье (среди клиентов – Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, Жюльет Бинош). Марка славится средствами для макияжа, ухода за кожей, а также парфюмерией. Среди настоящих бестселлеров – корректор Secret Camouflage, отмеченный престижными наградами, Tinted Moisturizer SPF 20, удостоенный нескольких премий за свою способность придавать коже сияющий и свежий вид, и многие другие.

Clarins

Марка Clarins представила средство, подходящее всем женщинам, независимо от возраста – концентрат с эффектом лифтинга для кожи вокруг глаз Total Eye Lift. Его формула, разработанная экспертами Лабораторий Clarins на основе растительных компонентов, оказывает комплексное действие, делая взгляд открытым и выразительным. Продукт обеспечивает моментальный эффект лифтинга, способствует сокращению морщин, темных кругов и отеков, повышает плотность и упругость кожи.

Polaris

Находка для поклонниц быстрых и безопасных для волос укладок – профессиональный фен Polaris PHD 2099ACi из линейки Argan. Он оснащен встроенным генератором ионов, который снимает статическое электричество, придает волосам дополнительный блеск и предупреждает ломкость волос. Фен имеет три температурных и два скоростных режима, которые просто регулировать, он не подвержен “сгоранию” благодаря автоматическому отключению. Что немаловажно – в комплекте идут две дополнительные насадки-концентратора, призванные сделать прическу идеальной.

Mixit

Бренд представил лимитированную новогоднюю коллекцию SPA-ухода, включая боксы “Любимый цитрус”, “Твой маленький рай”, “Нежнее нежного” и другие. В составе – соль для ванны, скраб и крем для тела, а также гель для душа. Новинки подойдут для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких, получить полноценный уход, не выходя из дома.

Bioderma

Атодерм интенсивный уход за областью вокруг глаз 3-в-1 можно использовать как крем для восстановления и снижения чувствительности раздраженной кожи век, так и средство для очищения и снятия макияжа. Продукт отличает легкая текстура, успокаивающие компоненты, комплекс для восстановления защитного барьера кожи и комбинация масел для мягкого очищения кожи.

“Пальчики”

С начала декабря сеть салонов “Пальчики” обновляет меню, добавив новые спа-комплексы от Kedma и Bandi. Детокс-комплекс от Kedma для руки и ног — это целая программа по уходу за кожей на основе косметики с минералами Мертвого моря. Если вашей коже требуется ультраувлажнение, что особенно актуально в зимний период, обратите внимание на комплекс от Bandi — четырехэтапный уход за кожей рук “Восстановление”.

La Mav

Органический скраб от La Mav разработан специально для бережной био-эксфолиации сухой и чувствительной кожи. Выравнивает цвет лица, глубоко очищает поры, осветляет, питает и успокаивает кожу, способствует ее детоксикации. Продукт содержит 83% сертифицированных органических ингредиентов, включая микросферы жожоба, сок листьев алоэ вера, экстракты огурца и другие.

ANSALIGY

Маска-патчи с конопляным маслом “Нелегальная красота” имеет в составе конопляное масло, несколько видов гиалуроновых кислот, экстракты цветков и листьев настурции и другие компоненты. Продукт призван глубоко увлажнить кожу и защитить ее от последствий так называемого цифрового старения — стресса, вызванного воздействием на кожу голубого света гаджетов.