 

Поездки Лукашенко по больницам назвали бесполезными: Мнение белорусов не поменять

15.12.2020, 18:26, Разное
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Эксперт обратил внимание, что отношение режима к пандемии COVID-19 было двойственным. С одной стороны, Александр Лукашенко отказался признавать угрозу и советовал белорусам регулярно заниматься спортом и много работать в поле. Запретов на проведение массовых мероприятий не было.

С другой стороны, политик стал обращать больше внимания на систему здравоохранения – ее мобилизацию, поддержку со стороны местной вертикали. Политолог вспомнил в разговоре с “Белорусским партизаном”, как Лукашенко поручил выделить дополнительные людские и материальные ресурсы.

По словам Валерия Карбалевича, сейчас президент находится в сложной ситуации. Все меньше граждан поддерживают его. В связи с этим возникло популистское решение устроить тур по больницам с коронавирусными пациентами. Лукашенко хочет показать, что простые люди ему небезразличны.

Политолог назвал поездки президента бесполезными: он не сможет вернуть доверие со стороны населения. Дело в том, что за последние несколько месяцев белорусское общество трансформировалось и окончательно определилось. Мнение белорусов, которые против Александра Лукашенко, не удастся поменять никакими пиаровскими шагами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / «Мы — часть иммунной системы государства»

09.07 / Отказ от курения снизил риск смерти от инфаркта среди молодых людей на 70%

07.07 / Современный Обломов: Валентина Клягина уже 10 лет живет затворнической жизнью

09.10 / Петербургские изготовители шавермы терпят убытки из-за конфликта в Карабахе

30.07 / «Выгоды социализма не перевешивают зла оккупации» – Neatkarīga

01.08 / «Ништяк, браток!»

11.08 / Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку

14.09 / Учёные озадачены «организованными» атаками косаток на лодки у берегов Испании

28.10 / Мнение: Борьба с Макроном

12.11 / Учёные выяснили, как кофе влияет на вес человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска