 

Трамп объяснил свое поражение на выборах

15.12.2020, 18:24, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил свои неудачные результаты прошедших в стране президентских выборов, указав на проблемы с машинами для голосования.

«Огромные проблемы обнаруживаются с машинами для голосования. Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», – написал Трамп в своем Twitter. Республиканец добавил также, что считает такую ситуацию преступлением.

По его словам, в штате Мичиган «процент ошибок» при использовании машин для голосования составлял 68%. «Согласно закону, он должен не превышать доли процента. Выходит ли, что секретарь штата Мичиган нарушил закон?» – задался вопросом американский лидер.

Напомним, Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. При этом все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

СМИ сообщили, что Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах после голосования коллегии выборщиков. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Шойгу анонсировал подписание контрактов на «Армии-2020» более чем на 1 трлн рублей

16.10 / Рубль подешевел к доллару и евро

13.11 / Россия выступила против электронного голосования в ГА ООН

14.09 / Избитый диджей Mr. Basic умер в Крыму

08.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

27.06 / Роспотребнадзор отменил запрет на заселение двух незнакомых людей в один номер

12.11 / Кравчук призвал Россию провести обмен удерживаемыми лицами до новогодних праздников

31.07 / Путин подписал поправку в бюджет о зачислении компенсаций от «Норникеля»

14.08 / МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

04.11 / Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска