Россия разрешила ввоз томатов с одного предприятия Азербайджана

15.12.2020, 18:24, Новости дня

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Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам республики, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении на сайте Россельхознадзора указывается, что по итогам проведенных 9, 11 и 14 декабря переговоров с Агентством по пищевой безопасности Азербайджана представители страны предоставили информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов в азербайджанских томатах, а также направили результаты мониторинговых мероприятий.

«Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию РФ с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», – говорится в сообщении.

Также на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за случаев выявления вредителей в продукции. Также с 14 декабря были запрещены поставки помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино. Источник в Азербайджане заявлял, что решение Россельхознадзора стало неожиданностью для Баку.